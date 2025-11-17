聽新聞
中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光
統一獅隊外野手林安可明年確定展開旅日生涯，披上西武獅隊球衣，統一領隊蘇泰安表示，感謝西武對林安可的肯定，期待他在日職也能打出亮眼成績，證明台灣棒球的價值與實力。
蘇泰安未公布林安可的合約內容，據了解，他簽下兩年保障約，加上第3年西武球團選擇權，單季年薪達到100萬美元以上，總薪資加上轉隊費接近400萬美元。
林安可2019年從統一獅隊起步，中職生涯7年合計出賽583場，打擊率2成87、全壘打112支、打點399分，2020年32轟、99分打點奪下雙冠王，今年季後行使旅外自由球員權利。
統一指出，林安可11月3日符合年資取得旅外資格，繼王柏融、陳韻文、曾峻岳、古林睿煬、徐若熙之後，提出申請旅外入札制度，今天是日職球隊申請議約權截止日，即日由西武和林安可經紀公司開始進行入札、合約洽談，議約期將於1個月內完成各項程序。
蘇泰安表示：「感謝埼玉西武獅球隊對林安可選手的肯定，對於林安可提出旅外入札權益，球隊樂觀其成，期待林安可在日職也能打出亮眼成績，證明台灣棒球的價值與實力，這也是獅隊的榮耀。」
他說：「本次旅外入札由其埼玉西武獅球隊取得，接下來由林安可經紀公司開始洽談加盟，相信西武獅也會給予符合林安可身價的合約，讓林安可能在日職繳出亮眼成績，成為台灣之光。明年也是台日雙獅合作第11年，期待林安可的加盟也讓雙獅活動意義更加值得期待。」
