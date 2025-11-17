成棒／UBL公開一級預賽25日開打 林立回憶學長宋家豪很厲害

UBL大專棒球聯賽公開一級預賽將於25日開打，衛冕軍輔仁大學期待有機會繼文化大學、台北市大、國立體大之後，成為史上第4支至少完成2連霸的球隊，樂天桃猿隊長林立今天出席賽前記者會，勉強年輕球員好好準備、競爭，讓更多人看見實力，未來有機會朝更高殿堂發展。

本屆賽事17日在高雄市、台東縣開打，複賽移師嘉義市棒球場，明年1月23日在三重球場進行冠軍戰。

林立出身國立體大，打過3次大專聯賽，103學年度新鮮人時期就獲冠軍；他表示，大一就拿到冠軍是很特別的一年，印象最深刻是和文化大學交手，當時王柏融、蘇智傑都是對手，剛好學長宋家豪很厲害，可以壓制對手，學長畢業後，自己就沒拿過冠軍了。

林立認為，有了大學3年的激勵和經驗，比一般進職棒的高中生更沈穩，「讀大學沒有不好，心思更成熟，在大學可以好好努力改變自己。」

本屆賽事各級共有96校121隊參賽，公開一級預賽16隊單循環、複賽8隊單循環，最終4強進行決賽，MOMO TV、SSU TV從8強複賽開始每場直播。 樂天桃猿隊啦啦隊在UBL大專棒球聯賽開賽記者會熱舞。記者藍宗標／攝影 UBL大專棒球聯賽公開一級預賽將於25日開打。記者藍宗標／攝影