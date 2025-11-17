快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

成棒／UBL公開一級預賽25日開打 林立回憶學長宋家豪很厲害

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
UBL大專棒球聯賽公開一級預賽將於25日開打。記者藍宗標／攝影
UBL大專棒球聯賽公開一級預賽將於25日開打。記者藍宗標／攝影

UBL大專棒球聯賽公開一級預賽將於25日開打，衛冕軍輔仁大學期待有機會繼文化大學、台北市大、國立體大之後，成為史上第4支至少完成2連霸的球隊，樂天桃猿隊長林立今天出席賽前記者會，勉強年輕球員好好準備、競爭，讓更多人看見實力，未來有機會朝更高殿堂發展。

本屆賽事17日在高雄市、台東縣開打，複賽移師嘉義市棒球場，明年1月23日在三重球場進行冠軍戰。

林立出身國立體大，打過3次大專聯賽，103學年度新鮮人時期就獲冠軍；他表示，大一就拿到冠軍是很特別的一年，印象最深刻是和文化大學交手，當時王柏融、蘇智傑都是對手，剛好學長宋家豪很厲害，可以壓制對手，學長畢業後，自己就沒拿過冠軍了。

林立認為，有了大學3年的激勵和經驗，比一般進職棒的高中生更沈穩，「讀大學沒有不好，心思更成熟，在大學可以好好努力改變自己。」

本屆賽事各級共有96校121隊參賽，公開一級預賽16隊單循環、複賽8隊單循環，最終4強進行決賽，MOMO TV、SSU TV從8強複賽開始每場直播。

樂天桃猿隊啦啦隊在UBL大專棒球聯賽開賽記者會熱舞。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊啦啦隊在UBL大專棒球聯賽開賽記者會熱舞。記者藍宗標／攝影
UBL大專棒球聯賽公開一級預賽將於25日開打。記者藍宗標／攝影
UBL大專棒球聯賽公開一級預賽將於25日開打。記者藍宗標／攝影

林立 樂天桃猿 棒球
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中職／FA大咖蘇智傑高貴不貴 富邦悍將應該盡全力搶下

中職／蘇智傑有複數球團爭取 進度要看黃子鵬

亞職交流賽／宋家豪「快炒」1局三上三下 開心在家鄉投球

亞職交流賽／台灣投手好壯！太田光回憶對戰古林、孫易磊

相關新聞

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

統一獅隊外野手林安可明年確定展開旅日生涯，披上西武獅隊球衣，統一領隊蘇泰安表示，感謝西武對林安可的肯定，期待他在日職也能...

中職／獅隊公布教練團慰留林岳平教頭 胡金龍任一軍助理打擊教練

統一獅隊今天公布教練團異動，高志綱轉任一、二軍總監兼統籌教練，潘威倫接任一軍投手教練，胡金龍退休後接任一軍助理打擊教練。

中職／不知何時才能再見到「阿公」 林立感嘆再多抱怨都沒用

樂天桃猿隊總教練古久保健二領軍封王，卻遭到無預警去職，前天已經搭機離台，隊上球星林立也到桃園機場送機，今天出席UBL大專...

中職／林立把受傷當做朋友面對 經典賽讓給別人不是壞事

中華隊全力備戰明年3月世界棒球經典賽，近年成為中華隊常客的林立也是教練團觀察重點，是否連續兩屆賽事投入值得期待；林立今天...

中職／林安可加盟西武獅推算身價 薪資加轉隊費近400萬美元

統一獅隊外野手林安可準備展開旅日生涯，可望披上西武獅隊球衣，成為隊史第10名台灣球員；據了解，林安可至少簽下兩年保障約，...

中職／旅日倒數？統一獅林安可高機率加盟西武獅 最快午後宣布

統一獅外野重砲林安可本季結束後行使旅外自由球員權利，經過近兩周密集洽談，旅日動向即將揭曉。據多方消息指出，林安可極有可能加盟日本職棒埼玉西武獅隊，最快將於17日下午由統一球團正式對外宣布。 林安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。