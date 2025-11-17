中職／林立把受傷當做朋友面對 經典賽讓給別人不是壞事

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
林立是否連打兩屆經典賽，他說要考量看身體狀況。記者藍宗標／攝影
中華隊全力備戰明年3月世界棒球經典賽，近年成為中華隊常客的林立也是教練團觀察重點，是否連續兩屆賽事投入值得期待；林立今天表示，要看身體狀況，如果真的不行，換別人參賽不是壞事。

林立因為肩膀和腳踝傷勢，今年中職例行賽只打73場，打擊率3成44、全壘打7支、打點44分，而且21次盜壘成功在全聯盟排名第3，離生涯百轟紀錄只差7支，他說：「受傷是朋友，要花時間面對。」

猿隊今年奪下球團史首座總冠軍，但總教練古久保健二約滿遭撤換，讓很多球迷不滿；林立表示，球季結束後都在休息，好好陪伴家人，還是要跟隊友說好好準備新球季，讓大家知道唯一不變是在場上表現。

林立前年首次參加經典賽，也參加杭州亞運，去年再打世界12強棒球賽，一直在中華隊扮演重要角色；今天被媒體問到是否再打經典賽一事，林立透露這幾年在國家隊累積不少機會跟經驗，但年紀愈來愈大，這次會好好考慮傷勢，沒有很確定要打中華隊或馬上排斥。

