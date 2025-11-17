快訊

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

捍衛母校尊嚴！電機系校友發400份雞排：台大生絕不匿名

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／不知何時才能再見到「阿公」 林立感嘆再多抱怨都沒用

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
林立迎接新球季，和猿隊協商合約一直在進行。記者藍宗標／攝影
林立迎接新球季，和猿隊協商合約一直在進行。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊總教練古久保健二領軍封王，卻遭到無預警去職，前天已經搭機離台，隊上球星林立也到桃園機場送機，今天出席UBL大專棒球聯賽開賽記者會後被問到此事，他表示，「阿公」要回去日本，有時間就去送一下，不知下次什麼時候才能再碰面。

猿隊在古久保領軍下，奪下樂天球團史首座冠軍，他卻在上周台日韓交流賽落幕後，匆匆結束任期，球團目前不斷調整人事，陸續有教練和選手離隊。

林立表示，「阿公」說的沒錯，他的合約是一年一簽，這是球團高層的選擇，就算球員也會碰到這種事，再多抱怨都沒用。

古久保前天在機場穿上印有「KENJI（健二）」的特製T恤，包括林立、陳冠宇在內，現場送機的多位猿隊選手、行政人員一起穿著這件特製T恤，林立說：「那是陳冠宇準備給阿公的衣服。」

猿隊明年挑戰2連霸，林立透露會做好準備迎接新球季，合約問題一直在進行，不管單年、複數年都有討論，明年季後將成自由球員，留在同一隊也不是壞事。

林立 樂天桃猿 陳冠宇
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中職／林安可加盟西武獅推算身價 薪資加轉隊費近400萬美元

中職／旅日倒數？統一獅林安可高機率加盟西武獅 最快午後宣布

中職／古久保將返日！桃猿球員舉行送別宴 陳俊秀、郭嚴文也出席

中職／「野球人生終了」樂天桃猿動盪不安之際 33歲馮健庭宣布退役

相關新聞

中職／不知何時才能再見到「阿公」 林立感嘆再多抱怨都沒用

樂天桃猿隊總教練古久保健二領軍封王，卻遭到無預警去職，前天已經搭機離台，隊上球星林立也到桃園機場送機，今天出席UBL大專...

中職／林立把受傷當做朋友面對 經典賽讓給別人不是壞事

中華隊全力備戰明年3月世界棒球經典賽，近年成為中華隊常客的林立也是教練團觀察重點，是否連續兩屆賽事投入值得期待；林立今天...

中職／林安可加盟西武獅推算身價 薪資加轉隊費近400萬美元

統一獅隊外野手林安可準備展開旅日生涯，可望披上西武獅隊球衣，成為隊史第10名台灣球員；據了解，林安可至少簽下兩年保障約，...

中職／旅日倒數？統一獅林安可高機率加盟西武獅 最快午後宣布

統一獅外野重砲林安可本季結束後行使旅外自由球員權利，經過近兩周密集洽談，旅日動向即將揭曉。據多方消息指出，林安可極有可能加盟日本職棒埼玉西武獅隊，最快將於17日下午由統一球團正式對外宣布。 林安

經典賽／「南韓怪力男」領銜強悍打線 中華隊須謹慎提防

日、韓棒球國家隊對練經典賽前哨戰，台灣得警惕南韓火力！日本與南韓上周末舉行強化試合，除了旅外球星之外，雙方都派出待觀察戰力的好手們，最終日本以1勝1和佔據優勢，南韓投手戰力一如預期較弱，2戰都出現糟糕

未盡的棒球夢：NBA可以，但MLB為什麼打不進中國？

今年美國職業棒球大聯盟（MLB）世界大賽，洛杉磯道奇隊在日本強投山本由伸連兩日登板救援下驚險衛冕。這場比賽在美國有超過2,700萬人觀看，遠遠超過今年6月美國國家籃球協會（NBA）總決賽第7戰的1,640萬人次，NBA的影響力在美國似乎早已落後於MLB。然而，這兩個職業聯賽在中國的發展，卻呈現截然不同的面貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。