中職／不知何時才能再見到「阿公」 林立感嘆再多抱怨都沒用
樂天桃猿隊總教練古久保健二領軍封王，卻遭到無預警去職，前天已經搭機離台，隊上球星林立也到桃園機場送機，今天出席UBL大專棒球聯賽開賽記者會後被問到此事，他表示，「阿公」要回去日本，有時間就去送一下，不知下次什麼時候才能再碰面。
猿隊在古久保領軍下，奪下樂天球團史首座冠軍，他卻在上周台日韓交流賽落幕後，匆匆結束任期，球團目前不斷調整人事，陸續有教練和選手離隊。
林立表示，「阿公」說的沒錯，他的合約是一年一簽，這是球團高層的選擇，就算球員也會碰到這種事，再多抱怨都沒用。
古久保前天在機場穿上印有「KENJI（健二）」的特製T恤，包括林立、陳冠宇在內，現場送機的多位猿隊選手、行政人員一起穿著這件特製T恤，林立說：「那是陳冠宇準備給阿公的衣服。」
猿隊明年挑戰2連霸，林立透露會做好準備迎接新球季，合約問題一直在進行，不管單年、複數年都有討論，明年季後將成自由球員，留在同一隊也不是壞事。
