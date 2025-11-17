中職／林安可加盟西武獅推算身價 薪資加轉隊費近400萬美元

統一獅隊外野手林安可準備展開旅日生涯，可望披上西武獅隊球衣，成為隊史第10名台灣球員；據了解，林安可至少簽下兩年保障約，加上第3年西武球團選擇權，他的薪資加上轉隊費可能接近400萬美元。

林安可2019年從統一獅隊起步，中職生涯7年合計出賽583場，打擊率2成87、全壘打112支、打點399分，2020年32轟、99分打點奪下雙冠王，今年季後行使旅外自由球員權利。

林安可擁有左打優勢，又有長打火力，引起多支日職球隊注意，外傳巨人、養樂多、軟銀隊也有興趣，但西武最近10年和統一密集交流，雙方保持良好互動，最後也成為林安可的新東家。

林安可的合約內容受到矚目，統一內部還未透露相關訊息，將在傍晚之前正式宣布他將旅日之事；據悉，林安可加盟西武後，單季年薪達到100萬美元以上，若能完成未來3年合約，推算賺進超過300萬美元，若再加上西武支付統一的轉隊費，推算總金額逼近400萬美元。