經典賽／「南韓怪力男」領銜強悍打線 中華隊須謹慎提防

日、韓棒球國家隊對練經典賽前哨戰，台灣得警惕南韓火力！日本與南韓上周末舉行強化試合，除了旅外球星之外，雙方都派出待觀察戰力的好手們，最終日本以1勝1和佔據優勢，南韓投手戰力一如預期較弱，2戰都出現糟糕控球釀禍。

但明年經典賽時，得提防韓強悍打線，以「南韓怪力男」安賢民為首的年輕砲手群，連日本監督都讚大聯盟級。

為了備戰明年的世界棒球經典賽（WBC），日本與南韓上週末在東京巨蛋舉行2場強化試合（交流戰），雙方都排除旅外球星，選擇國內聯賽的好手，目的是觀察明年正賽的可用之兵，雙方陣中都還是有即戰力領銜。

日本有四大天王中的2人領軍（岡本和真、牧秀悟）、富裕的投手群由高橋宏斗領銜；南韓拿出檯面上最好的投手戰力，打線則由年輕世代的「南韓怪力男」安賢民領軍。

一如預期，南韓的投手群戰力較弱，年輕的牛棚群都偏向控球差的火球派，首戰團隊聯手送出高達11次保送，次役在超級新人鄭宇宙下場後，牛棚又出現控球走鐘、接連挨打，2場加總狂失18分。靠著南韓投手爆炸，日本在交流戰以1勝1和佔據優勢。

南韓缺先發投手已非新聞，這世代的旅美左腕傳承中斷，當前現役大聯盟並無韓職輸出的投手，整體戰力來說，韓職三王牌文郭元（文東珠、郭斌、元兌仁）之外，僅有季末轉先發的鄭宇宙值得期待，不出意外本次賽後，南韓將對投手群進行檢討與補強，現役大聯盟的韓裔投手歐布萊恩與前大聯盟先發懷特都可能接受徵召。

對比先發戰力弱，南韓的優勢就在打線，雖然少了旅美5野手（韓裔的雷夫斯奈德Rob Refsnyder與瓊斯、金河成、李政厚、金慧成），但打線仍有年僅22歲「南韓怪力男」安賢民領軍，他在2場交流戰都開轟，本季寫下韓職本土最高進攻指數，連日本監督都讚打擊是大聯盟等級。

同樣年輕的游擊長槍金周元也有追平轟的表現，網傳要旅美的中線好手宋成文也有全壘打演出，這些好手高機率都會入選正賽名單，台灣投手群明年不僅要謹慎面對南韓的大聯盟強打們，還須提防這些韓職打者。

【更多精采內容，詳見 】