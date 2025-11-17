中職／旅日倒數？統一獅林安可高機率加盟西武獅 最快午後宣布

統一獅外野重砲林安可本季結束後行使旅外自由球員權利，經過近兩周密集洽談，旅日動向即將揭曉。據多方消息指出，林安可極有可能加盟日本職棒埼玉西武獅隊，最快將於17日下午由統一球團正式對外宣布。

林安可於11月3日正式取得旅外資格，成為今年季後繼味全龍徐若熙之後，第2位挑戰旅外的中職球員。日本媒體《日刊體育》早已披露，西武因陣中右打者居多，亟需具長打火力的左打外援，因此提前對林安可展開調查，並將他列為2025年球季的主要補強人選。

除了西武之外，軟銀、養樂多、巨人等多支日職球隊也曾表達興趣，但根據中日雙方多位人士透露，西武展現的積極度遠高於其他球團。不僅派遣高層來台與統一洽談，甚至傳出已著手為林安可尋找專屬翻譯。

西武與統一自2016年起合作密切，「台日雙獅會」交流活動已超過10年，包括主題日、秋訓教練研習與春訓熱身賽等，雙方關係良好，也讓林安可「轉戰另一頭獅子」的機率拉高。

林安可在中職7年累積112轟、399打點，生涯打擊率0.287，是聯盟頂尖的長打好手。本季雖有傷勢困擾，仍敲出105安、23轟、73打點，打擊率0.318，火力依舊亮眼。

若林安可最終確定加盟西武，將成為2019年王柏融後，第2位透過自由球員制度前往日職的中職野手；此外這也是統一獅連續2年有球員旅外，去年古林睿煬正式加盟日本火腿。