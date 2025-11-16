日韓交流賽／南韓2轟閃過對日11連敗 21保送之戰和局作收

南韓隊今天雖然又是先得3分、投手群保送連發，從領先打到落後，然而日本隊投手群控球也不穩，在低分差情況下安賢民、金周元的兩發陽春砲追平比數，兩隊就以7：7握手言和，南韓隊避免吞下自2015年12強起的職業層級對戰11連敗。

南韓隊昨天以4：11敗給日本隊，全場投出11次四死球是最大敗筆，今天投手群12次保送還多了1次，其中有4分都是因為滿壘時投出保送而丟掉；不過日本隊投手群也出現了7次四壞、2次觸身球，今天兩隊合計出現21次四死球。

南韓隊今天在3局下先馳得點，日本隊先發投手金丸夢斗出現2次四壞，中間夾著被朴海旻敲出二壘安打，在1出局後形成滿壘，接著宋成文敲出的二壘安打攻下2分，南韓隊再執行雙盜壘成功，加上日本隊捕手岸田行倫傳球瑕疵，成功跑回1分。

只不過4局上森下翔太敲出二壘安打後，牧秀悟、岸田行倫都選到保送，同樣是1出局、滿壘，佐佐木泰先敲安打回1分，隨後石上泰輝、五十幡亮汰也都選到保送，連續擠回2分追平比數。

雖然南韓隊在4局下又靠著申珉宰的適時安打超前1分，然而5局上日本隊又攻下3分，同樣是2次四壞、1支安打形成1出局、滿壘，佐佐木泰再保送擠回1分，石上泰輝敲安宮回2分超前。

7局下高橋宏斗登板後，在1出局後出現2次四壞、1次觸身球，隨後因朴東原的高飛犧牲打丟掉1分，不過8局上日本隊又靠著森下翔太在2出局、滿壘時選到保送，回到2分領先。

南韓隊重砲安賢民展現驚人力量，8局下從高橋宏斗手中敲出左外野的深遠陽春砲，連續兩天都開轟，又追到1分差。

9局下日本隊推出巨人隊後援投手大勢關門，雖然只用2球製造滾地、飛球出局，然而卻被金周元敲出中右外野的陽春砲，一棒追平比數，交流賽不打延長，兩隊就是和局作收。