日韓交流賽／南韓啦啦隊成嬌點 日媒點李珠珢是「富邦至寶」
在日本東京巨蛋舉行的日本、南韓隊交流賽中，除了兩隊球星在場上激戰，場邊南韓啦啦隊也吸引日本球迷目光，日本媒體爭相報導，不忘點出其中擁有超高人氣的李珠珢，現在同時也效力中華職棒富邦悍將隊。
這次的日韓交流賽是為了備戰明年世界棒球經典賽舉行，南韓隊也特別派出啦啦隊到場應援，有別於站在內野板凳席上方，而是站在左外野帶動球迷，熱情的笑容不時透過轉播畫面播送，在日本社群也成為話題。
「真的太可愛了吧」、「這是天使嗎？」這樣的評論在日本社群平台上熱鬧湧現，「那個韓國啦啦隊是怎麼回事！也太可愛了」、「水準太高了吧」、「韓國代表啦啦隊的顏值也太好了」、「多拍一點」。
日本媒體《Full- Count》在報導中提及，韓國啦啦隊成員當中，還包括Instagram擁有超過131萬追蹤者的李珠珢，去年她從起亞虎隊轉到富邦悍將隊時，曾引起熱烈討論。
