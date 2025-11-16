經典賽／「道奇日籍三本柱」出征存不確定性 韓媒稱可能迎利多

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希能否出征WBC仍存變數。 路透社
大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希能否出征WBC仍存變數。 路透社

距離2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）僅剩數月時間，日本隊卻面臨核心球員能否參賽的重大不確定性。原因在於洛杉磯道奇可能會出於來年尋求三連霸的負荷考量，進而限制或是反對讓陣中「日籍三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希攜手出征國際賽，引發外界關注。

日本隊總教練井端弘和日前出席在東京巨蛋舉行的「日韓交流賽」記者會時，就被南韓媒體直球問到3名道奇球星能否參加WBC棒球經典賽？當下井端只是苦笑並巧妙地回應：「對南韓媒體我可以比較坦誠回答，如果在日本講了，可能會引發一陣混亂騷動。」

道奇總教練總教練羅伯茲（Dave Roberts）先前在日本媒體節目中直言，「WBC對球員和國家都很重要，但若只從道奇角度出發，我會希望他們不要參賽。」

羅伯茲更指出，投手的負擔尤其沉重，特別需要休息時間。「山本在今年秋天投了那麼多局，佐佐木朗希又剛從傷勢恢復。3月本來就應該是賽季開始之前的身體調整期，我更希望他們得到充分休息。」

「道奇日籍三本柱」在連霸之路上貢獻巨大。 美聯社
「道奇日籍三本柱」在連霸之路上貢獻巨大。 美聯社

面對道奇球團的可能考量，如果最終確定不放人，日本隊將失去3位頂尖好手的助陣，南韓媒體甚至形容「羅伯茲的『私心』可能會讓南韓在經典賽得到利多。」

儘管正式出賽名單充滿不確定性，但井端仍強調日本隊的備戰方向不會改變。他提到兩場「日韓交流賽」的重要性，對於明年經典賽相當關鍵，坦言球員必須提前適應不同的國際賽環境。「WBC用球與日本不同，打者也必須比平常更快啟動。希望大家比賽時不要分心，只專注於棒球。」

井端表示，明年3月的WBC中，南韓將是勁敵，希望藉由熱身賽模擬情境。「我們當然想贏，也希望藉由這兩場交流賽做好最好的準備。」

