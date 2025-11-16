經典賽／蔡其昌陪中華隊教練團觀戰日韓賽 還有加深台日交流任務

日本隊與南韓隊備戰2026年經典賽舉行兩場交流賽，中華隊也沒缺席，總教練曾豪駒率領教練團及情蒐團隊一同前往東京巨蛋，中職會長蔡其昌也透露此行目的還包含拜訪日職會長洽談交流事宜。

蔡其昌在個人社群貼出一張自己拿著資料與曾豪駒討論的照片，旁邊還有張建銘、林岳平、高志綱等中華隊教練團成員，蔡其昌解釋：「不是在點飲料啦！這趟日本行，是陪同教練團與情蒐團隊，前往日韓交流賽。同時拜會NPB會長，針對未來台灣與日本的棒球交流進行討論。 」

這次日韓交流賽中雖然不包含在美職的選手，但也是日職、韓職菁英組成，昨天兩隊先發投手曾谷龍平、郭彬就有可能是屆時主力。

昨天日本隊派出平良海馬登板關門，曾是同隊好友的郭俊麟也在社群上回應蔡其昌說：「我可以幫你情蒐平良，看他最近有變瘦嗎？」