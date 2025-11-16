棒球／榮工棒球英雄回娘家 歷史文物永存武陵農場

對於所有熱愛台灣棒球的球迷而言，「榮工棒球隊」這五個字，代表著一個培育了無數國手與職棒巨星的傳奇王朝。為重現並保存榮工隊三十多年來的輝煌歷史，中華榮工棒球隊校友會於15日上假鉅星匯國際宴會廳舉行盛大的「歡迎榮工棒球隊英雄回娘家募集文物活動」。

這次活動的亮點，無疑是那些承載著榮工隊精神與棒壇巨星光芒的珍貴文物：

1. 超級明星簽名組：現任平鎮高中棒球教練藍文成教練，代表捐贈了當今球迷心目中的重量級收藏—包括王建民、陳金鋒、葉君璋的簽名球具[要素]！這些珍寶是榮工隊培育出頂尖人才的最佳證明。

2. 榮耀的實體記憶：現場超過八十員榮工棒球先進熱烈響應，捐出了他們的球具、球衣、獎狀、獎杯、照片等[要素]。這些文物見證了他們從嚴格的「慈園」生活，一路邁向職棒巔峰的血汗歷程。

3. 小球迷的熱情接力：令人感動的是，現場還有一位「小強球迷」主動捐贈了印有榮工棒球徽章的球給隊員[要素]，展現了榮工隊的魅力跨越了時代，繼續感染著年輕的棒球世代。

《歷史溯源：台灣棒球夢的起點—慈園》

榮工隊之所以如此傳奇，在於它是輔導會榮民工程處所成立，更是棒壇中唯一擁有少棒、青少棒、青棒與成棒等四級球隊的完整組合。這支隊伍的成功，源自於其獨特的培育體系—「慈園」。

許多資深球迷都知道，慈園早年設於花蓮，後來合併至臺北縣板橋（現新北市）。儘管球員們回憶，慈園採取軍事化管理，要求內務整齊，訓練十分辛苦，讓許多人曾想逃離。但前隊員們異口同聲地表達感恩，因為榮工處提供的「全公費」待遇，打造了「不愁經費的打球環境」，讓許多孩子（特別是來自花東的原住民孩子，如陳執信、羅敏卿、梁如豪）有機會靠棒球圓夢。

•世界冠軍榮耀：榮工少棒隊在十七年間曾三度贏得全國少棒冠軍，並兩度在美國威廉波特贏得LLB世界少棒聯盟冠軍。

•世紀紀錄：民國76年，在劉明光教練帶領下，榮工少棒隊在世界冠軍戰中，以21：1狂勝美西隊，創下了該賽事冠軍賽史上勝敗差距最大的紀錄。這場驚人的勝利，至今仍讓老球迷津津樂道。

榮工棒球隊募集文物活動。 林高鴻提供

《英雄的歸宿：文物進駐武陵農場》

這批充滿歷史重量的文物，將被永久典藏於武陵農場。本次活動由武陵農場場長陳舜如先生代表受贈。這對於球迷來說是一個振奮的消息，因為這意味著榮工隊的歷史將作為一種公共資產被保存，未來球迷有機會在武陵農場親眼目睹這些珍貴的收藏。

活動現場眾星雲集，除了校友會與協辦單位桃園市榮民服務處、武陵農場之外，陳義信原住民委員會副主委也親自出席，體現了官方對於棒球歷史傳承的重視。

《不朽的傳承：榮工精神永在》

儘管榮工隊已於民國77年因為聯賽規定和經費問題而解散，但其留下的精神與人才，持續影響著台灣棒球。許多在榮工體系下成長的球員，包括陳義信、牛復興（方復興）、王光熙、張天麟、林怡宏、石金受等，後來都成功站上了職棒舞台。

前隊員陳金茂表示，當年與陳義信在榮工的棒球環境中互相競爭，才造就了後來拚上職棒的成就。職棒強打羅敏卿也坦言，是榮工隊減輕了父母的負擔，讓他堅定挑戰棒球之路。

這些被妥善保存的不光是球衣、球具和獎杯，更是榮工隊員們努力、競爭、最終圓夢的歷史見證。

透過這次文物捐贈活動，榮工棒球隊的輝煌故事，將從體育新聞的舊頁，轉化為武陵農場中可觸摸、可瞻仰的歷史展品，讓所有球迷都能感受到這股不屈不撓、靠棒球圓夢的「榮工精神」，永續流傳。