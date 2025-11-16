經典賽／道奇拚冠到「骨肉分離」 赫南德茲動刀無緣參戰
道奇隊工具人赫南德茲（Kike Hernandez）今年幫助球隊締造二連霸、個人生涯第三冠，在世界大賽有精彩守備演出，然而過程卻是帶傷打球，也導致他季後決定開刀治療，確定無緣代表波多黎各參加明年的經典賽。
赫南德茲在今年季後賽敲出16支安打，其中世界大賽7戰5支安打、包含1轟，第6戰更是在左外野接殺平飛球後，傳往二壘完成雙殺，用再見美技守備結束比賽，才能將戰線延長到第7戰。
然而他今天在個人社群媒體宣布，自己接受左手肘手術，治療從5月就開始的手肘發炎困擾，「波多黎各同胞們，帶著沉痛的心情，我必須告訴你們，我沒辦法實現在家鄉參加經典賽的夢想了。」
赫南德茲透露，自己從5月就出現撕裂傷，但太想要為道奇隊再次奪得世界大賽冠軍，因此咬牙帶傷出賽，「結果導致肌肉從骨頭上完全脫離。復健將無法讓我及時恢復到能穿上印有『波多黎各』字樣球衣的狀態。希望你們能理解。我愛你們。」
