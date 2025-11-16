經典賽／道奇拚冠到「骨肉分離」 赫南德茲動刀無緣參戰

道奇隊工具人赫南德茲（Kike Hernandez）今年幫助球隊締造二連霸、個人生涯第三冠，在世界大賽有精彩守備演出，然而過程卻是帶傷打球，也導致他季後決定開刀治療，確定無緣代表波多黎各參加明年的經典賽。

赫南德茲在今年季後賽敲出16支安打，其中世界大賽7戰5支安打、包含1轟，第6戰更是在左外野接殺平飛球後，傳往二壘完成雙殺，用再見美技守備結束比賽，才能將戰線延長到第7戰。

Dodgers free agent Kiké Hernández took to Instagram to reveal he had surgery to repair his elbow extension muscle.



He also shared he won’t be able to play in the World Baseball Classic representing Puerto Rico.



Speedy recovery, Kiké 🙏 pic.twitter.com/Z2YOw5L8LS — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2025年11月15日

然而他今天在個人社群媒體宣布，自己接受左手肘手術，治療從5月就開始的手肘發炎困擾，「波多黎各同胞們，帶著沉痛的心情，我必須告訴你們，我沒辦法實現在家鄉參加經典賽的夢想了。」

赫南德茲透露，自己從5月就出現撕裂傷，但太想要為道奇隊再次奪得世界大賽冠軍，因此咬牙帶傷出賽，「結果導致肌肉從骨頭上完全脫離。復健將無法讓我及時恢復到能穿上印有『波多黎各』字樣球衣的狀態。希望你們能理解。我愛你們。」

赫南德茲今年幫助道奇締造二連霸、個人生涯第三冠。 路透社