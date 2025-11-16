日韓交流賽／對日10連敗 韓媒粗暴痛批：這也配叫國家隊？

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本隊在交流賽中以11比4痛擊南韓。圖截自X
日本隊在交流賽中以11比4痛擊南韓。圖截自X

「這也配叫國家隊嗎？」韓媒《OSEN》以粗暴標題描述南韓隊在交流賽首戰以4：11敗給日本隊，吞下自2015年起的職業級對戰10連敗，投手群全場11次的四死球成為批判重點，形容自家棒球仍是「井底之蛙」。

為了備戰2026年世界棒球經典賽，南韓隊與日本隊在東京巨蛋進行兩場交流賽，昨晚的首戰南韓隊從3：0領先變成大敗，從4局下先發投手郭彬崩盤開始的連鎖效應，後續牛棚持續放火，全場7名投手合計出現9次四壞、2次觸身球。

《OSEN》以「『這也配叫國家隊嗎？』震撼的11次四死球自爆 → 11失分慘案 → 對日10連敗泥淖，韓國棒球又成了井底之蛙」為標題，總結這場比賽。

文章開頭就直言，無法投出好球，自然不可能贏球。先攻下3分卻又送出9分、最終空虛落敗，這就是韓國棒球的現實；文中也引述球評李順喆解說：「韓國投手們太習慣ABS（電子好球系統），反而無法適應主審的好球帶。」李大浩則評論：「韓國投手失分的過程太糟糕。」

文中直言這樣的數據表現稱不上國家代表隊，8局投球就出現11次的四死球自爆，即使2025年韓職寫下歷史級的人氣紀錄，然而面對強敵日本隊想要洗刷「井底之蛙」汙名卻再度失敗，「仍無法跳出井外」。

棒球 日本隊 韓職
