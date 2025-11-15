棒球／韓對日苦吞10連敗…岸田行倫三分砲 日本交流賽猛攻11分

備戰2026年世界棒球經典賽，日本與南韓隊今起在東京巨蛋展開連兩場交流賽，首戰雖然南韓隊先轟出大局，然而日本隊也靠著岸田行倫的超前三分砲逆轉，最終以11：4拿下首場勝利。

南韓前一次在國際賽擊敗日本，已要追溯2015年世界12強棒球賽準決賽，之後直到2024年12強賽已經吞下職業層級國際賽事的對戰9連敗，今天雖然是交流賽性質，不過兩隊也都是職棒球員出戰，南韓隊還是贏不了。

日本隊今天先發投手曽谷龍平面對南韓隊打線投出9上9下、無失分後退場，第4局接手的森浦大輔先被申珉宰敲安，隨後被本季22轟的安賢民敲出一發兩分砲，下一棒、今年26轟的宋成文也敲出陽春砲，讓南韓隊瞬間取得3：0領先。

不過換南韓先發投手郭彬出狀況，前3局僅被敲出1支安打的他，4局下1出局、一壘有人，先被代打的中村悠平敲出二壘打，接著因為牧秀悟的安打丟掉1分，留下一、三壘有人退場，2出局後西川史礁的安打敲回2分讓日本隊追平比數，3分都記在郭彬身上。

5局上曾出現爭議判決，文賢彬將球打向投手松本裕樹，球反彈後落入一壘手佐佐木泰手套中，裁判判定是投手的腳踢到球後完成接殺，南韓隊總教練柳志炫上場抗議，裁判開會後維持原判，挑戰也未受理，然而重播畫面顯示，球是先落地才彈到松本裕樹的腳。

5局下日本隊也出現野村勇將球打到巨蛋屋頂，裁判一開始判定二壘安打，柳志炫再次抗議後改判界外球，只不過後來野村勇仍保送上壘，接著森下翔太敲安，岸田行倫代打敲出超前的三分砲，後續又靠著坂本誠志郎1分打點安打、佐佐木泰2分打點安打，單局攻下6分。

8局上南韓隊雖然追回1分，然而8局下日本隊又在滿壘後靠著若月健矢安打、佐佐木泰雙殺打，攻下2分，將領先擴大到7分差。