黑豹旗／平鎮曾乙喆放假也想練球 2安2打點成驚喜

黑豹旗青棒賽平鎮以8比0擊敗秀峰晉級16強，先發打序高一野手曾乙喆是總教練吳柏宏口中的「驚喜」，曾乙喆放假都想著練球、展現企圖心。他表示，因球隊競爭，更努力才有回報。

黑豹旗青棒賽32強平鎮高中今天與秀峰高中交手，平鎮先發高一野手曾乙喆把握先發機會，擔任指定打擊第8棒，2局上適時安打、一棒送回2分，幫助球隊取得領先。

曾乙喆5局上率先敲出安打、靠著暴投站上二壘，再靠著失誤跑回分數；今天3打席敲出2支安打，貢獻2分打點，選到1次四壞保送，有不錯表現。

平鎮總教練吳柏宏稱讚曾乙喆是打序中的「驚喜」，有把握上場機會，秀峰先發投手許宸緯是不錯的投手，單場最快球速投到149公里，曾乙喆比賽前半段就有表現、為勝利打點，相信對他成長會有很大的幫助。

吳柏宏透露，曾乙喆在球隊很認真，晚上休息時間都會找隊友一起留下來訓練，甚至放假還會打電話給教練，主動說要到球場練球，「態度難能可貴」。

吳柏宏表示，曾乙喆在國小、國中階段有國際賽和國手資歷，本身就是具備能力的好手，在同屆打者中打擊能力突出；期待他快點適應高中比賽的強度，至於銜接高中使用木棒打擊，目前看起來沒有太大問題。

曾乙喆表示，會想要多練習，是感受到球隊的競爭，全國頂尖的好手聚集，因此知道要更認真才會有回報，自評升上高中後打速球的能力有提升，自主訓練加強的部分主要是動作固定。

曾乙喆身高186公分、身材突出，潛力備受看好。他表示，很開心今天可以排入先發打序，秀峰的先發投手球速很快，但直球比例多，策略就是抓直球打。