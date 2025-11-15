黑豹旗／林維恩釘鞋給力量 吳丞顥好投助平鎮晉16強

快訊

中央社／ 新北15日電
平鎮高中投手吳丞顥。圖中央社提供
黑豹旗青棒賽平鎮高中先發投手吳丞顥，今天穿著旅美學長林維恩送的釘鞋上場，先發5局無失分、最速145公里，率隊以8比0擊敗秀峰高中晉16強。吳丞顥也想追隨學長腳步挑戰旅美。

黑豹旗青棒賽32強賽，平鎮高中今天與秀峰高中交手，平鎮派出潛力被看好的高三左投吳丞顥先發。吳丞顥開賽稍微有狀況，先四壞保送首名打者，2人出局後再投出故意四壞保送，關鍵時刻三振化解危機。

吳丞顥在2、3局讓打者6上6下，直到4局下2人出局後才被敲出首支安打，但力守不失分；今天總計用64球投5局，被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送、無失分，最快球速145公里，奪下勝投。

平鎮總教練吳柏宏表示，吳丞顥表現在水準內，雖然開賽就先投出保送，但適時控球回穩，變速球有效製造揮空，直球、變化球都可控制在好球帶內；每天球種狀況不同，今天變速狀況不錯，投手教練也比較大膽配變速球。

吳丞顥今天腳上有「亮點」，穿著寫有「TEAMTAIWAN」的釘鞋，是平鎮畢業學長、旅美運動家隊投手林維恩送的禮物。

吳丞顥也被看好有旅外潛力，他表示，上週學長把釘鞋送他，覺得很開心；平時也會請教美職的訓練和環境，希望可以追隨學長的腳步、挑戰旅美。

平鎮搶勝晉級16強，下一場將強碰穀保家商。吳柏宏表示，之前在木棒聯賽也曾16強就強碰，黑豹旗則是第一次，黑豹旗是單敗淘汰賽制，一場輸贏的比賽很難講，就看球員臨場的表現和反應。

平鎮高中 黑豹旗 林維恩
相關新聞

棒球／日媒揭南韓約戰交流賽因危機感 屢敗日本+台灣崛起

明年3月在世界棒球經典賽正式過招之前，日本、南韓隊將在今天、明天先於東京巨蛋進行交流賽，「東京體育（東スポ）」報導這項罕...

中職／猿將為「阿公」送機 林立發文：感謝你讓我當你的隊長

古久保健二卸下樂天桃猿隊總教練身分，今天搭機離開台灣，隊長林立發文感謝「阿公」多年來的帶領，用屬於彼此的方式、表現建立默...

黑豹旗／武陵「嬌」點楊芷寓登板對穀保 想當棒球紀錄員

黑豹旗青棒賽桃園武陵高中今天與青棒強權穀保家商交手，最後一任投手楊芷寓是「嬌」點，登板對決U18國手抓到1個出局數，武陵...

黑豹旗／平鎮曾乙喆放假也想練球 2安2打點成驚喜

黑豹旗青棒賽平鎮以8比0擊敗秀峰晉級16強，先發打序高一野手曾乙喆是總教練吳柏宏口中的「驚喜」，曾乙喆放假都想著練球、展...

冬盟／外山優希滿貫砲 日本社會人隊搶首勝

亞洲冬季棒球聯盟今天開打，日本社會人隊野手外山優希3局上敲出滿貫砲，率隊以5比1擊敗台灣海洋隊，外山優希獲選單場MVP

黑豹旗／美和晉16強柯敬哲攻守好表現 柯敬賢讚：像我

黑豹旗青棒賽美和高中今天以4比3擊敗玉里高中、晉級16強，力拚改寫隊史最佳成績；美和球員柯敬哲攻守俱佳，哥哥柯敬賢笑說：...

