黑豹旗／林維恩釘鞋給力量 吳丞顥好投助平鎮晉16強

黑豹旗青棒賽平鎮高中先發投手吳丞顥，今天穿著旅美學長林維恩送的釘鞋上場，先發5局無失分、最速145公里，率隊以8比0擊敗秀峰高中晉16強。吳丞顥也想追隨學長腳步挑戰旅美。

黑豹旗青棒賽32強賽，平鎮高中今天與秀峰高中交手，平鎮派出潛力被看好的高三左投吳丞顥先發。吳丞顥開賽稍微有狀況，先四壞保送首名打者，2人出局後再投出故意四壞保送，關鍵時刻三振化解危機。

吳丞顥在2、3局讓打者6上6下，直到4局下2人出局後才被敲出首支安打，但力守不失分；今天總計用64球投5局，被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送、無失分，最快球速145公里，奪下勝投。

平鎮總教練吳柏宏表示，吳丞顥表現在水準內，雖然開賽就先投出保送，但適時控球回穩，變速球有效製造揮空，直球、變化球都可控制在好球帶內；每天球種狀況不同，今天變速狀況不錯，投手教練也比較大膽配變速球。

吳丞顥今天腳上有「亮點」，穿著寫有「TEAMTAIWAN」的釘鞋，是平鎮畢業學長、旅美運動家隊投手林維恩送的禮物。

吳丞顥也被看好有旅外潛力，他表示，上週學長把釘鞋送他，覺得很開心；平時也會請教美職的訓練和環境，希望可以追隨學長的腳步、挑戰旅美。

平鎮搶勝晉級16強，下一場將強碰穀保家商。吳柏宏表示，之前在木棒聯賽也曾16強就強碰，黑豹旗則是第一次，黑豹旗是單敗淘汰賽制，一場輸贏的比賽很難講，就看球員臨場的表現和反應。