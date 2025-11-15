聽新聞
棒球／日媒揭南韓約戰交流賽因危機感 屢敗日本+台灣崛起
明年3月在世界棒球經典賽正式過招之前，日本、南韓隊將在今天、明天先於東京巨蛋進行交流賽，「東京體育（東スポ）」報導這項罕見的賽事安排，來自韓方的邀約，尤其南韓近年來在國際賽遭遇挫敗，碰上日本屢戰屢敗，於此同時台灣開始在國際賽打出成績，都讓南韓產生危機感。
報導中引述一位與南韓球界熟悉的日職人員說法，指出這次比賽是由韓方提出邀約，在非國際賽事期間，日本、南韓以國家隊形式進行比賽非常罕見，加上雙方接下來就要在明年3月預賽碰頭，因此一開始確實有人對這項提議感到訝異。
南韓想要促成這次比賽的原因是危機感，報導中提到，南韓前一次在國際賽擊敗日本，已要追溯2015年世界12強棒球賽準決賽，近年在一級國際賽事屢次敗給日本，同段期間卻是台灣開始在國際賽打出成績，去年中華隊在12強擊敗日本，拿下隊史首個一級賽事冠軍。
日本也有想透過這次比賽學習的部分，不同於韓職已採用投球時鐘、PitchCom，日職尚未引入這些規定、設備，因此也希望透過這次賽事摸索、適應大聯盟比賽節奏與規定。文中表示，對雙方來說，這兩場比賽的勝負並非重點，而是如何從對方身上獲得最大收穫。
