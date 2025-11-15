冬盟／外山優希滿貫砲 日本社會人隊搶首勝

亞洲冬季棒球聯盟今天開打，日本社會人隊野手外山優希3局上敲出滿貫砲，率隊以5比1擊敗台灣海洋隊，外山優希獲選單場MVP。

亞洲冬季棒球聯盟今天在高雄澄清湖棒球場開打，中職分兩隊參賽，台灣海洋隊由總教練林振賢領軍，今天首戰與日本社會人隊交手。

台灣海洋隊派出來自台鋼雄鷹隊的投手黃勃睿先發，黃勃睿2局上被首名打者敲出安打、盜上二壘，2人出局後暴投失掉1分。

黃勃睿3局上再有危機，先四壞保送有馬諒，接著依序被柴崎聖人、藤澤涼介敲出安打，1人出局後被外山優希敲出滿貫砲退場，由邱立璿接替登板，依序讓打者敲出左外野方向飛球、中外野方向飛球出局、沒有多掉分數。

台灣海洋隊打線受制，前5局沒有拿下分數，6局下1人出局後林莛淯選到四壞保送，2人出局後，田子杰補上安打送回第1分，但攻勢沒有延續吞敗。

日本社會人隊野手外山優希今天扛4棒，單場2打數敲出1發滿貫砲，另有1次四壞保送，單場4打點，獲選單場MVP；日本社會人隊先發投手川合慎磨總計用84球投5局，被敲出3支安打，投出6次三振、2次四死球保送，無失分、拿下勝投。

台灣海洋隊黃勃睿今天先發總計用47球投2.1局，被敲5支安打，包括1發全壘打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉5分責失分、承擔敗投。