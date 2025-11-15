黑豹旗／武陵「嬌」點楊芷寓登板對穀保 想當棒球紀錄員

黑豹旗青棒賽桃園武陵高中今天與青棒強權穀保家商交手，最後一任投手楊芷寓是「嬌」點，登板對決U18國手抓到1個出局數，武陵以0比15、4局吞敗，楊芷寓以成為棒球紀錄員為目標。

黑豹旗青棒賽32強賽武陵今天與穀保交手、實力有落差，穀保開賽就把比數拉開，1局下穀保單局打了14人次、攻下9分大局，3局下靠著曾聖恩適時二壘打再拿1分。

4局下穀保接連安打攻勢串連攻下2分，無人出局、壘上有人時，武陵換上女球員楊芷寓登板，面對今年U18世界盃棒球賽國手帕蘇拉．塔基斯利尼安，讓帕蘇拉．塔基斯利尼安敲出中外野方向飛球出局、形成高飛犧牲打，失掉1分，接著投出觸身球保送，接著面對同為U18國手的曾聖恩，被敲出再見安打吞敗。

武陵總教練彭聖兆表示，這批球員很多都打過社區棒球、算有底子，場上的調度安排都是球員們的決定，教練只是負責上去換人，球隊很自主，即便面對青棒強權，場上也沒有閃躲，每個Play都盡心去做，可以打入32強已經是隊史最佳紀錄。

楊芷寓表示，本來就知道登板時間點，但上場還是很緊張，知道穀保陣中有很多厲害的球員，感覺以後可以在大舞台上看到他們，很開心可以抓到一個出局數。

楊芷寓表示，大概小學四、五年級時開始接觸社區棒球，小時候就喜歡看中職，一開始是Lamigo桃猿隊的球迷，現在喜歡統一7-ELEVEn獅隊，但最欣賞的球員是味全龍的拿莫．伊漾，「因為他很帥，會打球又會唱歌跳舞。」

楊芷寓表示，除了投球，以前擔任打者時守過二壘，目標是成為棒球紀錄員，可以記下場上每個瞬間，平時球隊出賽會擔任紀錄。