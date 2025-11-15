快訊

把握周末好天氣！冷空氣強襲「全台大降溫」 北部最凍剩14度

怎流出？彰化文雅畜牧場疑偷賣芬普尼毒蛋至台中 3.24萬顆恐吃下肚

關稅從39％降至15％！瑞士「秘密武器」曝光 川普滿意直呼做得好

聽新聞
0:00 / 0:00

黑豹旗／武陵「嬌」點楊芷寓登板對穀保 想當棒球紀錄員

中央社／ 新北15日電
黑豹旗青棒賽桃園武陵高中15日與青棒強權穀保家商交手，武陵最後一任投手楊芷寓。 中央社
黑豹旗青棒賽桃園武陵高中15日與青棒強權穀保家商交手，武陵最後一任投手楊芷寓。 中央社

黑豹旗青棒賽桃園武陵高中今天與青棒強權穀保家商交手，最後一任投手楊芷寓是「嬌」點，登板對決U18國手抓到1個出局數，武陵以0比15、4局吞敗，楊芷寓以成為棒球紀錄員為目標。

黑豹旗青棒賽32強賽武陵今天與穀保交手、實力有落差，穀保開賽就把比數拉開，1局下穀保單局打了14人次、攻下9分大局，3局下靠著曾聖恩適時二壘打再拿1分。

4局下穀保接連安打攻勢串連攻下2分，無人出局、壘上有人時，武陵換上女球員楊芷寓登板，面對今年U18世界盃棒球賽國手帕蘇拉．塔基斯利尼安，讓帕蘇拉．塔基斯利尼安敲出中外野方向飛球出局、形成高飛犧牲打，失掉1分，接著投出觸身球保送，接著面對同為U18國手的曾聖恩，被敲出再見安打吞敗。

武陵總教練彭聖兆表示，這批球員很多都打過社區棒球、算有底子，場上的調度安排都是球員們的決定，教練只是負責上去換人，球隊很自主，即便面對青棒強權，場上也沒有閃躲，每個Play都盡心去做，可以打入32強已經是隊史最佳紀錄。

楊芷寓表示，本來就知道登板時間點，但上場還是很緊張，知道穀保陣中有很多厲害的球員，感覺以後可以在大舞台上看到他們，很開心可以抓到一個出局數。

楊芷寓表示，大概小學四、五年級時開始接觸社區棒球，小時候就喜歡看中職，一開始是Lamigo桃猿隊的球迷，現在喜歡統一7-ELEVEn獅隊，但最欣賞的球員是味全龍的拿莫．伊漾，「因為他很帥，會打球又會唱歌跳舞。」

楊芷寓表示，除了投球，以前擔任打者時守過二壘，目標是成為棒球紀錄員，可以記下場上每個瞬間，平時球隊出賽會擔任紀錄。

穀保家商 棒球 黑豹旗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／強得不可思議… 王貞治談大谷翔平差點無語

MLB／前紅襪球星加盟香蕉棒球 布萊德利：我女兒是他們粉絲

大聯盟未盡的中國夢（下）中國人為何不愛打棒球？

大聯盟未盡的中國夢（上）為何NBA可以、MLB卻難以打進中國？

相關新聞

棒球／日媒揭南韓約戰交流賽因危機感 屢敗日本+台灣崛起

明年3月在世界棒球經典賽正式過招之前，日本、南韓隊將在今天、明天先於東京巨蛋進行交流賽，「東京體育（東スポ）」報導這項罕...

中職／猿將為「阿公」送機 林立發文：感謝你讓我當你的隊長

古久保健二卸下樂天桃猿隊總教練身分，今天搭機離開台灣，隊長林立發文感謝「阿公」多年來的帶領，用屬於彼此的方式、表現建立默...

黑豹旗／武陵「嬌」點楊芷寓登板對穀保 想當棒球紀錄員

黑豹旗青棒賽桃園武陵高中今天與青棒強權穀保家商交手，最後一任投手楊芷寓是「嬌」點，登板對決U18國手抓到1個出局數，武陵...

冬盟／外山優希滿貫砲 日本社會人隊搶首勝

亞洲冬季棒球聯盟今天開打，日本社會人隊野手外山優希3局上敲出滿貫砲，率隊以5比1擊敗台灣海洋隊，外山優希獲選單場MVP

黑豹旗／美和晉16強柯敬哲攻守好表現 柯敬賢讚：像我

黑豹旗青棒賽美和高中今天以4比3擊敗玉里高中、晉級16強，力拚改寫隊史最佳成績；美和球員柯敬哲攻守俱佳，哥哥柯敬賢笑說：...

經典賽／王貞治、栗山英樹給建言 井端弘和：還是要靠自己

接下2026年經典賽日本隊總教練任務，井端弘和今天趁著「球心會」的活動，向王貞治、栗山英樹兩位世界冠軍教頭請益，得到的答...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。