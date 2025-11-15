快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

黑豹旗／美和晉16強柯敬哲攻守好表現 柯敬賢讚：像我

中央社／ 新北15日電
黑豹旗青棒賽美和高中15日擊敗玉里高中、晉級16強，美和球員柯敬哲（左）攻守有表現，哥哥柯敬賢（右）稱讚弟弟守備很強。中央社
黑豹旗青棒賽美和高中15日擊敗玉里高中、晉級16強，美和球員柯敬哲（左）攻守有表現，哥哥柯敬賢（右）稱讚弟弟守備很強。中央社

黑豹旗青棒賽美和高中今天以4比3擊敗玉里高中、晉級16強，力拚改寫隊史最佳成績；美和球員柯敬哲攻守俱佳，哥哥柯敬賢笑說：「弟弟守備很強展現拚勁、很像我。」

2025年黑豹旗青棒賽32強賽美和高中今天與玉里高中交手，美和2局下靠著失誤、犧牲觸擊、柯敬哲敲出外野安打、送回1分，但被觸殺在三壘，紀錄上為1支二壘打。

美和3局下靠著保送、犧牲觸擊、邱孝一敲出三壘打送回第2分，玉里4局上追回2分、扳平比數，美和4局下再起攻勢，靠著接連安打、林亞聖安打超前比數，再靠著暴投多跑回1分保險分，玉里7局上追回1分，但攻勢沒有延續吞敗。

美和球員柯敬哲先發扛8棒、守三壘，單場3打數敲出1支安打，貢獻1分打點，也有守備表現；柯敬哲的哥哥、旅美洛杉磯道奇隊野手柯敬賢今天有到場觀賽，弟弟的每個打席柯敬賢都認真紀錄。

柯敬哲表示，前一場出賽節奏沒有很好、身體太僵硬，哥哥有提醒一些細節，今天調整比較好、也有敲出安打；柯敬哲目前高二，自評守備進步多，以前比較不穩定，但教練鼓勵放開守，場上也比較有自信。

柯敬賢疼弟弟，送衣服、送手機，弟弟在台北的比賽也都沒有缺席，今天賽後也有找弟弟講話，柯敬賢先笑說，弟弟首打席的安打，在他心中就是三壘打，也稱讚弟弟守備很強，今天處理界外球展現很好的拚勁，笑說：「很像我。」

美和總教練陳耿佑表示，今天一度領先，但4局上稍微有狀況、氣勢被對手搶去，還好球員穩定性不錯，比賽後半段追回分數，過去也曾打進黑豹旗16強，希望可以刷新隊史最佳成績、闖進8強。

柯敬賢 黑豹旗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中職／29年生涯都在中日 「真人版Doala」森野将彦投效悍將：很榮幸

中職／悍將公布3日籍教練 日職一軍千安百轟森野将彦也入列

成立僅3個月…六和高中棒球隊「六和黑鷹」闖黑豹旗64強

棒球／黑豹旗青棒另類「金門對決」 金門農工晉級32強

相關新聞

中職／猿將為「阿公」送機 林立發文：感謝你讓我當你的隊長

古久保健二卸下樂天桃猿隊總教練身分，今天搭機離開台灣，隊長林立發文感謝「阿公」多年來的帶領，用屬於彼此的方式、表現建立默...

經典賽／王貞治、栗山英樹給建言 井端弘和：還是要靠自己

接下2026年經典賽日本隊總教練任務，井端弘和今天趁著「球心會」的活動，向王貞治、栗山英樹兩位世界冠軍教頭請益，得到的答...

日職／橫濱監督給好評 林家正結束4天測試等結果

28歲台灣捕手林家正結束在日本職棒橫濱隊4天的測試，監督相川亮二給出好評，橫濱將在評估後決定是否開出合約，林家正也表達挑...

黑豹旗／美和晉16強柯敬哲攻守好表現 柯敬賢讚：像我

黑豹旗青棒賽美和高中今天以4比3擊敗玉里高中、晉級16強，力拚改寫隊史最佳成績；美和球員柯敬哲攻守俱佳，哥哥柯敬賢笑說：...

中職／29年生涯都在中日 「真人版Doala」森野将彦投效悍將：很榮幸

富邦悍將隊今天公布延攬3位日籍教練，包括前中日龍隊名將森野将彦，而他接受當地媒體訪問時表示，對於可以執教悍將感到榮幸，也...

經典賽／雖說了「決定權在選手」 道奇教頭：希望日籍三本柱不要打

道奇隊日籍三本柱是否參戰明年世界棒球經典賽，受到高度關注，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說出心底話，「以我個人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。