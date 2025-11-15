黑豹旗／美和晉16強柯敬哲攻守好表現 柯敬賢讚：像我

黑豹旗青棒賽美和高中今天以4比3擊敗玉里高中、晉級16強，力拚改寫隊史最佳成績；美和球員柯敬哲攻守俱佳，哥哥柯敬賢笑說：「弟弟守備很強展現拚勁、很像我。」

2025年黑豹旗青棒賽32強賽美和高中今天與玉里高中交手，美和2局下靠著失誤、犧牲觸擊、柯敬哲敲出外野安打、送回1分，但被觸殺在三壘，紀錄上為1支二壘打。

美和3局下靠著保送、犧牲觸擊、邱孝一敲出三壘打送回第2分，玉里4局上追回2分、扳平比數，美和4局下再起攻勢，靠著接連安打、林亞聖安打超前比數，再靠著暴投多跑回1分保險分，玉里7局上追回1分，但攻勢沒有延續吞敗。

美和球員柯敬哲先發扛8棒、守三壘，單場3打數敲出1支安打，貢獻1分打點，也有守備表現；柯敬哲的哥哥、旅美洛杉磯道奇隊野手柯敬賢今天有到場觀賽，弟弟的每個打席柯敬賢都認真紀錄。

柯敬哲表示，前一場出賽節奏沒有很好、身體太僵硬，哥哥有提醒一些細節，今天調整比較好、也有敲出安打；柯敬哲目前高二，自評守備進步多，以前比較不穩定，但教練鼓勵放開守，場上也比較有自信。

柯敬賢疼弟弟，送衣服、送手機，弟弟在台北的比賽也都沒有缺席，今天賽後也有找弟弟講話，柯敬賢先笑說，弟弟首打席的安打，在他心中就是三壘打，也稱讚弟弟守備很強，今天處理界外球展現很好的拚勁，笑說：「很像我。」

美和總教練陳耿佑表示，今天一度領先，但4局上稍微有狀況、氣勢被對手搶去，還好球員穩定性不錯，比賽後半段追回分數，過去也曾打進黑豹旗16強，希望可以刷新隊史最佳成績、闖進8強。