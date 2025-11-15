聽新聞
0:00 / 0:00
中職／猿將為「阿公」送機 林立發文：感謝你讓我當你的隊長
古久保健二卸下樂天桃猿隊總教練身分，今天搭機離開台灣，隊長林立發文感謝「阿公」多年來的帶領，用屬於彼此的方式、表現建立默契，最終打下想要的冠軍。
猿隊今年逆勢稱霸，古久保率隊拿下球團史首座總冠軍，卻遭到無預警去職，在上周交流賽落幕後匆匆結束任期，選手得知後紛紛表達不解與不捨情緒。
古久保下一步動向未定，今天搭機返回日本，多位選手、行政人員到場送機，一起穿上印有「KENJI（健二）」的特製T恤，與「阿公」的好交情不言而喻。
林立發文感謝古久保健二，帶領選手一起打拚多年，總是放心讓選手做自己想做的事，也完成團隊最終想要的結果（冠軍）。他寫道：「感謝你讓我當你的隊長，一起共事學習到很多，你用你的方式，讓我們了解你，我們用我們的表現，讓你認識我們，這或許就是我們大家彼此的默契吧。」
古久保2024年上任教頭，指定林立擔任隊長，認為他不只是球隊中心，也是足以代表台灣的選手，希望由他帶領選手、發揮影響力，而林立當時坦言自己本來想拒絕，但阿公沒給自己拒絕空間，既然接受了，就是去接受挑戰。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言