中職／猿將為「阿公」送機 林立發文：感謝你讓我當你的隊長

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古久保健二(左)、林立(右)。截圖自林立IG
古久保健二(左)、林立(右)。截圖自林立IG

古久保健二卸下樂天桃猿隊總教練身分，今天搭機離開台灣，隊長林立發文感謝「阿公」多年來的帶領，用屬於彼此的方式、表現建立默契，最終打下想要的冠軍。

猿隊今年逆勢稱霸，古久保率隊拿下球團史首座總冠軍，卻遭到無預警去職，在上周交流賽落幕後匆匆結束任期，選手得知後紛紛表達不解與不捨情緒。

古久保下一步動向未定，今天搭機返回日本，多位選手、行政人員到場送機，一起穿上印有「KENJI（健二）」的特製T恤，與「阿公」的好交情不言而喻。

林立發文感謝古久保健二，帶領選手一起打拚多年，總是放心讓選手做自己想做的事，也完成團隊最終想要的結果（冠軍）。他寫道：「感謝你讓我當你的隊長，一起共事學習到很多，你用你的方式，讓我們了解你，我們用我們的表現，讓你認識我們，這或許就是我們大家彼此的默契吧。」

古久保2024年上任教頭，指定林立擔任隊長，認為他不只是球隊中心，也是足以代表台灣的選手，希望由他帶領選手、發揮影響力，而林立當時坦言自己本來想拒絕，但阿公沒給自己拒絕空間，既然接受了，就是去接受挑戰。

林立 樂天桃猿 古久保健二
