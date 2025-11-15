聽新聞
經典賽／王貞治、栗山英樹給建言 井端弘和：還是要靠自己
接下2026年經典賽日本隊總教練任務，井端弘和今天趁著「球心會」的活動，向王貞治、栗山英樹兩位世界冠軍教頭請益，得到的答案殊途同歸，一句「最終是要靠自己」讓井端更堅定信念。
由軟銀鷹球團會長王貞治擔任會長、日本火腿隊CBO栗山英樹擔任副會長的「球心會」，今天在東京巨蛋舉辦「BEYOND OH! PLAY KIDS」活動，吸引約800名孩童體驗棒球，井端弘和在今晚的日韓交流賽前先出席這項活動。
王貞治在2006年曾率領日本隊奪得首屆經典賽冠軍，栗山英樹則是在2023年為日本隊奪回相隔2屆的冠軍，井端弘和表示：「王會長、栗山先生都給了我非常溫暖的話語，我也向他們請教了很多煩惱，對我來說真的是很寶貴的一天。」
井端弘和透露，自己除了受到激勵，也反過來向兩人提問，讓他特別印象深刻的內容是，「最後還是要靠自己，自己做決定，才能不後悔。」
井端指出，比賽過程中雖然還是有其他教練、工作人員一起合作，「但最終還是由自己決斷。王先生與栗山先生也是這樣走過來的，所以我也更有自信地去做出決定。」
這句話不僅這兩位總教練，帶領第三屆經典賽日本隊的山本浩二也曾對井端說過，而2023年10月井端接任日本武士隊總教練時，長嶋茂雄也給過他相同的建議，井端說：「原來所有擔任監督的人，都走過同樣的道路。」
