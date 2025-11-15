快訊

瑞芳站值班站長遭旅客施暴！台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

MLB／官網列FA市場五大先發！評今井達也不及山本由伸「但仍是一流」

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／王貞治、栗山英樹給建言 井端弘和：還是要靠自己

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本隊總教練井端弘和。聯合報系資料照
日本隊總教練井端弘和。聯合報系資料照

接下2026年經典賽日本隊總教練任務，井端弘和今天趁著「球心會」的活動，向王貞治、栗山英樹兩位世界冠軍教頭請益，得到的答案殊途同歸，一句「最終是要靠自己」讓井端更堅定信念。

由軟銀鷹球團會長王貞治擔任會長、日本火腿隊CBO栗山英樹擔任副會長的「球心會」，今天在東京巨蛋舉辦「BEYOND OH! PLAY KIDS」活動，吸引約800名孩童體驗棒球，井端弘和在今晚的日韓交流賽前先出席這項活動。

王貞治在2006年曾率領日本隊奪得首屆經典賽冠軍，栗山英樹則是在2023年為日本隊奪回相隔2屆的冠軍，井端弘和表示：「王會長、栗山先生都給了我非常溫暖的話語，我也向他們請教了很多煩惱，對我來說真的是很寶貴的一天。」

井端弘和透露，自己除了受到激勵，也反過來向兩人提問，讓他特別印象深刻的內容是，「最後還是要靠自己，自己做決定，才能不後悔。」

井端指出，比賽過程中雖然還是有其他教練、工作人員一起合作，「但最終還是由自己決斷。王先生與栗山先生也是這樣走過來的，所以我也更有自信地去做出決定。」

這句話不僅這兩位總教練，帶領第三屆經典賽日本隊的山本浩二也曾對井端說過，而2023年10月井端接任日本武士隊總教練時，長嶋茂雄也給過他相同的建議，井端說：「原來所有擔任監督的人，都走過同樣的道路。」

井端弘和 日本隊 栗山英樹
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／強得不可思議… 王貞治談大谷翔平差點無語

經典賽／雖說了「決定權在選手」 道奇教頭：希望日籍三本柱不要打

經典賽／中華隊不容忽視 日本首冠名將提醒：不是「格下球隊」

棒球／王貞治要來了！明年2月隨軟銀鷹再次來台 上次來有神預言

相關新聞

經典賽／王貞治、栗山英樹給建言 井端弘和：還是要靠自己

接下2026年經典賽日本隊總教練任務，井端弘和今天趁著「球心會」的活動，向王貞治、栗山英樹兩位世界冠軍教頭請益，得到的答...

日職／橫濱監督給好評 林家正結束4天測試等結果

28歲台灣捕手林家正結束在日本職棒橫濱隊4天的測試，監督相川亮二給出好評，橫濱將在評估後決定是否開出合約，林家正也表達挑...

經典賽／雖說了「決定權在選手」 道奇教頭：希望日籍三本柱不要打

道奇隊日籍三本柱是否參戰明年世界棒球經典賽，受到高度關注，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說出心底話，「以我個人...

中職／29年生涯都在中日 「真人版Doala」森野将彦投效悍將：很榮幸

富邦悍將隊今天公布延攬3位日籍教練，包括前中日龍隊名將森野将彦，而他接受當地媒體訪問時表示，對於可以執教悍將感到榮幸，也...

中職／悍將延攬的山哲也與古久保健二有緣分 承接近鐵57號球衣

富邦悍將隊今天公布延攬3位日籍教練，其中的山哲也是前樂天桃猿隊總教練古久保健二在近鐵猛牛（現歐力士猛牛）的後輩，1994...

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

2026年世界棒球經典賽美國隊宣布兩位外野手入列，分別是小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、響尾蛇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。