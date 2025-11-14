聽新聞
日職／橫濱監督給好評 林家正結束4天測試等結果
28歲台灣捕手林家正結束在日本職棒橫濱隊4天的測試，監督相川亮二給出好評，橫濱將在評估後決定是否開出合約，林家正也表達挑戰日本職棒的意願，「如果橫濱給我機會，我也會想接受挑戰。」
林家正闖蕩小聯盟6季，今年季中遭到運動家隊釋出，先轉戰美國獨立聯盟，球季結束後曾赴火腿隊秋訓測試，11到14日再以測試生身分來到橫濱。
林家正在世界12強棒球賽打響心靈捕手名號，加上冠軍賽對日本隊開轟，因此日職球隊、媒體對他略有印象，相川亮二先前也曾表示，希望親眼看看。經過4天觀察，相川亮二給予正面評價，他表示，「林家正的身體素質很好，看他的接球完全沒有問題，打擊也很有力量，動作非常乾淨俐落。」
林家正受訪時表示，自己渴望在日職打球，很感激這次能到橫濱測試，如果橫濱願意給自己機會，他也會想要接受挑戰，表達挑戰日職的想法。
