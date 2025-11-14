快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 竟買超這檔封測股2.7萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／橫濱監督給好評 林家正結束4天測試等結果

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
28歲台灣捕手林家正結束在日本職棒橫濱隊4天的測試。聯合報系資料照
28歲台灣捕手林家正結束在日本職棒橫濱隊4天的測試。聯合報系資料照

28歲台灣捕手林家正結束在日本職棒橫濱隊4天的測試，監督相川亮二給出好評，橫濱將在評估後決定是否開出合約，林家正也表達挑戰日本職棒的意願，「如果橫濱給我機會，我也會想接受挑戰。」

林家正闖蕩小聯盟6季，今年季中遭到運動家隊釋出，先轉戰美國獨立聯盟，球季結束後曾赴火腿隊秋訓測試，11到14日再以測試生身分來到橫濱。

林家正在世界12強棒球賽打響心靈捕手名號，加上冠軍賽對日本隊開轟，因此日職球隊、媒體對他略有印象，相川亮二先前也曾表示，希望親眼看看。經過4天觀察，相川亮二給予正面評價，他表示，「林家正的身體素質很好，看他的接球完全沒有問題，打擊也很有力量，動作非常乾淨俐落。」

林家正受訪時表示，自己渴望在日職打球，很感激這次能到橫濱測試，如果橫濱願意給自己機會，他也會想要接受挑戰，表達挑戰日職的想法。

林家正 橫濱 日職
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中職／悍將公布3日籍教練 日職一軍千安百轟森野将彦也入列

韓職／王彥程從日職轉戰韓華鷹 王維中之後KBO台灣第2人

日職／林家正獲橫濱邀約參加二軍秋訓 監督：想親眼看看他表現

亞職交流賽／無敵桃猿 張趙紘、劉子杰兩分砲 連斬日職金鷲、韓職巫師

相關新聞

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

2026年世界棒球經典賽美國隊宣布兩位外野手入列，分別是小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、響尾蛇...

經典賽／雖說了「決定權在選手」 道奇教頭：希望日籍三本柱不要打

道奇隊日籍三本柱是否參戰明年世界棒球經典賽，受到高度關注，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說出心底話，「以我個人...

中職／悍將公布3日籍教練 日職一軍千安百轟森野将彦也入列

後藤光尊上任富邦悍將隊一軍總教練，教練團相關布局也展開，球團今天公布三位日籍教練加入，分別是森野將彦、酒井忠晴、的山哲也...

日職／橫濱監督給好評 林家正結束4天測試等結果

28歲台灣捕手林家正結束在日本職棒橫濱隊4天的測試，監督相川亮二給出好評，橫濱將在評估後決定是否開出合約，林家正也表達挑...

中職／29年生涯都在中日 「真人版Doala」森野将彦投效悍將：很榮幸

富邦悍將隊今天公布延攬3位日籍教練，包括前中日龍隊名將森野将彦，而他接受當地媒體訪問時表示，對於可以執教悍將感到榮幸，也...

中職／悍將延攬的山哲也與古久保健二有緣分 承接近鐵57號球衣

富邦悍將隊今天公布延攬3位日籍教練，其中的山哲也是前樂天桃猿隊總教練古久保健二在近鐵猛牛（現歐力士猛牛）的後輩，1994...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。