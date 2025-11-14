中職／29年生涯都在中日 「真人版Doala」森野将彦投效悍將：很榮幸

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
森野将彦被譽為中日 「真人版Doala」。截圖自スポニチ ドラゴンズ愛 X
富邦悍將隊今天公布延攬3位日籍教練，包括前中日龍隊名將森野将彦，而他接受當地媒體訪問時表示，對於可以執教悍將感到榮幸，也希望能運自己在中日選手、教練生涯時期所學，為台灣棒球發展奉獻力量。

森野将彦在球員時期擁有超過20年日職資歷，在一軍留下1801場出賽、1581支安打、165支全壘打的成績，守備位置更是多樣，是日職少見的除了捕手外皆有守備紀錄的選手。森野将彦在2017年引退後隔年接任中日龍二軍打擊教練，負責年輕選手培育，2020年曾轉戰球評工作，2022年重新回到中日龍隊擔任打擊教練，今年球季主要擔任一軍打擊教練兼任作戰教練，負責影像情蒐分析的任務，在今年球季結束後離開中日球團。

日本媒體「中日體育」也報導了此一消息，文中提到本季排名墊底的富邦悍將目前正在重建，剛任命過去待過歐力士隊的後藤光尊為總教練，籌組教練團，除了森野外，還有酒井忠晴、的山哲也加入陣容，曾效力阪神虎隊的林威助則是戰力編成部門的負責人。

森野接受「中日體育」訪問時表示，「這次能夠加入富邦悍將教練團，執教台灣選手，我感到很榮幸，也希望能運用自己在中日選手、教練生涯所學，為台灣棒球發展貢獻力量。」

森野選手生涯從1997年起步，1998、99年在一軍留下0出賽，關鍵出在守備，他曾自評：「那時候的我，如果比打擊不會輸給一軍選手，但如果加上守備就真的太爛了，是上了場就會暴露弱點的那種程度。」而他之後開啟漫長生涯，從選手、教練、球評再回到教練，全數都在中日度過，從1997年賽季起算已在中日待了29個年頭，他也因與吉祥物Doala有明星臉、感情特別好而有著另類話題；這回來台加入悍將，成為他首度效力中日以外的球隊。

