經典賽／雖說了「決定權在選手」 道奇教頭：希望日籍三本柱不要打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(左)、羅伯茲(右)。 美聯社
大谷翔平(左)、羅伯茲(右)。 美聯社

道奇隊日籍三本柱是否參戰明年世界棒球經典賽，受到高度關注，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說出心底話，「以我個人來說，我不希望他們參加。」

日本上屆稱霸經典賽，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希都是班底，隨著2026年賽事腳步逐漸逼近，近期話題也不斷圍繞三人是否再戰，山本、大谷近日被問到此事都未做正面回覆，日本媒體則報導道奇隊此態度消極。

日本ABEMA節目「早安羅伯斯」今天播出的封王紀念特輯內容中，羅伯茲表示，「最終決定權是在他們自己手中，但以我個人來說，我是不希望他們參加。」他解釋，山本由伸今年球季已經投了很多，大谷翔平才剛作為投手傷癒復出，也投了不少局數，佐佐木朗希同樣在季中經歷傷勢，直到季末才回歸。

羅伯茲表示，為了避免傷勢困擾，比較希望他們三人可以好好休息，專心為2026年球季準備，「希望能以最佳狀況、沒有傷病進入新球季，全力爭取三連霸，」他強調：「經典賽當然是很重要的比賽，但作為道奇的一份子，我是比較希望他們不要上場投球。」

佐佐木朗希 道奇 經典賽
×

