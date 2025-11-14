聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／雖說了「決定權在選手」 道奇教頭：希望日籍三本柱不要打
道奇隊日籍三本柱是否參戰明年世界棒球經典賽，受到高度關注，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說出心底話，「以我個人來說，我不希望他們參加。」
日本上屆稱霸經典賽，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希都是班底，隨著2026年賽事腳步逐漸逼近，近期話題也不斷圍繞三人是否再戰，山本、大谷近日被問到此事都未做正面回覆，日本媒體則報導道奇隊此態度消極。
日本ABEMA節目「早安羅伯斯」今天播出的封王紀念特輯內容中，羅伯茲表示，「最終決定權是在他們自己手中，但以我個人來說，我是不希望他們參加。」他解釋，山本由伸今年球季已經投了很多，大谷翔平才剛作為投手傷癒復出，也投了不少局數，佐佐木朗希同樣在季中經歷傷勢，直到季末才回歸。
羅伯茲表示，為了避免傷勢困擾，比較希望他們三人可以好好休息，專心為2026年球季準備，「希望能以最佳狀況、沒有傷病進入新球季，全力爭取三連霸，」他強調：「經典賽當然是很重要的比賽，但作為道奇的一份子，我是比較希望他們不要上場投球。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言