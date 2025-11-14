中職／悍將延攬的山哲也與古久保健二有緣分 承接近鐵57號球衣

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊延攬日籍教練的山哲也。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天公布延攬3位日籍教練，其中的山哲也是前樂天桃猿隊總教練古久保健二在近鐵猛牛（現歐力士猛牛）的後輩，1994年進入球隊時所穿的57號球衣，前一任主人正是古久保。

兩人相差6歲，古久保在1982年以第六指名入隊，的山哲是1993年第四指名，古久保18年選手生涯共穿過兩個背號，前9年（1985到93年）為57號，後9年（1994到2002年）為27號，當時換下的57號球衣，正是在1994年由的山承接。

兩人在近鐵從1994到2002年之間既是前後輩、也是隊內競爭關係，的山在近鐵的前三年（1994-96年），因隊上仍有兩位主戰捕手古久保、光山英和，因此出賽機會有限，直到1997年躍進為單季百場出賽。

古久保生涯後期因的山、礒部公一壓縮出賽空間，2000年只在一軍出賽5場，2001年原本已經不被預期在一軍名單內，但礒部因在熱身賽展現出的盜壘阻殺能力太過差勁，再被轉往外野出賽，古久保以37歲之姿再以替補捕手身分獲得重用，與的山分攤蹲捕場次。

古久保在台灣的執教生涯從悍將展開，2019到21年間共3季擔任一軍投捕教練，獲得選手愛戴，2022年起轉戰猿隊擔任首席教練，進一步在2024年升任總教練，今年在領軍奪冠13天後遭到無情拔帥；當年承接古久保背號的的山，如今也從悍將展開台灣生涯，至於他的詳細職務為何，球團表示，將在日後教練團異動確認後一併公布。

富邦悍將隊延攬日籍教練的山哲也。圖／富邦悍將隊提供
