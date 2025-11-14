經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

2026年世界棒球經典賽美國隊宣布兩位外野手入列，分別是小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll），卡洛爾如願上了第一且是唯一志願。

卡洛爾的母親為台灣人，因此進入中華隊獵才雷達，中職聯盟會長蔡其昌今年7月也曾赴美接洽、表達誠意，但卡洛爾明確婉拒，當時蔡其昌透露：「他說他在美國出生長大，主要目標是爭取加入美國隊。」也考量有很多台灣優秀選手都有意願，自己不希望把中華隊作為備案，因此不考慮若未入選美國隊就打中華隊的方案，蔡其昌說：「現階段他只有一個目標，只想進入美國隊，沒有說什麼第二順位。」

美國隊今天宣布兩位大將加入，卡洛爾、阿姆斯壯當場接下球衣，卡洛爾如願完成夢想。

卡洛爾表示，「這不是一個困難的決定，我當時正在看足球比賽，接到美國隊總教練的電話，真的超興奮，這真的太酷了。」

阿姆斯壯入選經典賽美國隊。