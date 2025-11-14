中職／悍將公布3日籍教練 日職一軍千安百轟森野将彦也入列

後藤光尊上任富邦悍將隊一軍總教練，教練團相關布局也展開，球團今天公布三位日籍教練加入，分別是森野將彦、酒井忠晴、的山哲也，至於詳細的教練職務分配，以及其他教練團人選的異動或任務調整，將在日後教練團異動確認後一併公布。悍將執行副領隊林威助表示，「期盼三位資歷豐富的日本教練的加入，能為悍將及台灣棒球帶來更多成長和啟發。」

前中日龍名將森野將彦在球員時期擁有超過20年日職資歷，在日職一軍留下1801場出賽、1581支安打、165支全壘打的成績，守備位置更是多樣，是日職少見的除了捕手外皆有守備紀錄的選手。森野将彦在2017年引退後隔年接任中日龍二軍打擊教練，負責年輕選手培育，2020年曾離開球隊擔任球評工作，2022年重新回到中日龍隊擔任打擊教練，今年球季主要擔任一軍打擊教練兼任作戰教練，負責影像情蒐分析的任務，在今年球季結束後離開中日球團。

酒井忠晴選手時期擁有18年日職資歷，曾效力過中日龍、千葉羅德和東北樂天金鷲等球隊，在選手時期就以出色的守備著名，被稱為「華麗掌控二、三、遊的守備職人」，球員生涯引退後曾在2012年至2014年擔任日本獨立聯盟福井奇蹟象的總教練，2015年至21年回到東北樂天金鷲擔任二軍內野守備及跑壘教練，2022年後創辦「酒井忠晴棒球塾」，開設棒球教室指導小學和中學棒球隊學生，明年球季將來到悍將執教。

的山哲也在球員時期有15年職棒資歷，曾效力近鐵猛牛（後歐力士猛牛）、福岡軟銀鷹等球隊，是近鐵猛牛的主力捕手之一，球員生涯引退後在2009年起轉任教練，在軟銀體系共有17年的捕手教練資歷，其中有6年擔任一軍捕手教練，在2016年時曾來到台灣擔任亞洲冬季聯盟日職西軍捕手教練。在軟銀最具代表性的捕手養成就是育成出身的甲斐拓也選手，的山哲也在今年球季結束後離開軟銀球團。

悍將球團表示，森野将彦、酒井忠晴與的山哲也預計於明年球季正式加入教練團，新教練的相關職務與分工細節將於日後公布。

林威助表示，「三位教練在日本職棒都有深厚資歷與豐富執教經驗，期盼他們的加入不僅能協助選手進步，也能與台灣教練相互交流，為悍將球隊及台灣棒球帶來更多成長和啟發。」2026年新球季教練團部分，目前球團正持續進行整體評估與調整，待人事案確定後，將一併對外公布。