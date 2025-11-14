經典賽／大谷翔平是否參戰還沒答案 「要等球團通知」

道奇隊二刀流球星大谷翔平今天領取生涯第4座年度MVP，會後訪問中被問到參戰明年世界棒球經典賽的意願，並未給出明確答覆，僅說還在等待球團消息。

大谷上屆是在2022年11月17日透過IG宣布參戰2023年經典賽，為昔日恩師栗山英樹效力；隨著2026年經典賽腳步近，各界也關心選手們參賽意願，今天大谷獲頒MVP，也在會後的視訊訪問中被問到此事。

大谷表示，「這還要等球隊的決定，現在還沒有接獲通知，看看接下來會怎麼發展，我想其他人（山本由伸、佐佐木朗希）應該也都是一樣的狀況。」

據日本媒體報導，道奇對於參賽態度消極，接下來就看大谷翔平與道奇球團、日本武士與道奇球團之間的協商。

大谷翔平也談到休賽季安排，包括一些拍攝工作、非棒球活動，也會在家進行重訓，日子過得非常悠閑，「不像前年、去年需要進行手術，今年有一個輕鬆、平凡的休賽季。」