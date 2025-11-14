聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／大谷翔平是否參戰還沒答案 「要等球團通知」
道奇隊二刀流球星大谷翔平今天領取生涯第4座年度MVP，會後訪問中被問到參戰明年世界棒球經典賽的意願，並未給出明確答覆，僅說還在等待球團消息。
大谷上屆是在2022年11月17日透過IG宣布參戰2023年經典賽，為昔日恩師栗山英樹效力；隨著2026年經典賽腳步近，各界也關心選手們參賽意願，今天大谷獲頒MVP，也在會後的視訊訪問中被問到此事。
大谷表示，「這還要等球隊的決定，現在還沒有接獲通知，看看接下來會怎麼發展，我想其他人（山本由伸、佐佐木朗希）應該也都是一樣的狀況。」
據日本媒體報導，道奇對於參賽態度消極，接下來就看大谷翔平與道奇球團、日本武士與道奇球團之間的協商。
大谷翔平也談到休賽季安排，包括一些拍攝工作、非棒球活動，也會在家進行重訓，日子過得非常悠閑，「不像前年、去年需要進行手術，今年有一個輕鬆、平凡的休賽季。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言