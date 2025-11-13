聽新聞
中職／古久保將返日！桃猿球員舉行送別宴 陳俊秀、郭嚴文也出席
據品牌廠商「SURFRIDER」在Threads上發文，樂天桃猿球員今晚為解約的前教頭古久保健二舉行送別餐會，並請陳冠宇代為贈送兩件客製衣服，讓他帶回去日本做為紀念，從先前公布的照片中，出現已經轉隊的前桃猿球員陳俊秀與郭嚴文，也一起出席宴會，網友都說他們有情有義「好感動」。
貼文中也指出古久保健二這兩天就會回去日本。
網友則紛紛留言表示不捨「阿公」，「阿公 謝謝你給了我們一個難忘的驚喜球季」、「希望明年還可以看到阿公，阿公可以趁休賽季期間好好休息，明年滿血回歸執教。」
