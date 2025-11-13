快訊

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／古久保將返日！桃猿球員舉行送別宴 陳俊秀、郭嚴文也出席

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿前總教練古久保健二。 報系資料照
樂天桃猿前總教練古久保健二。 報系資料照

據品牌廠商「SURFRIDER」在Threads上發文，樂天桃猿球員今晚為解約的前教頭古久保健二舉行送別餐會，並請陳冠宇代為贈送兩件客製衣服，讓他帶回去日本做為紀念，從先前公布的照片中，出現已經轉隊的前桃猿球員陳俊秀與郭嚴文，也一起出席宴會，網友都說他們有情有義「好感動」。

貼文中也指出古久保健二這兩天就會回去日本。

網友則紛紛留言表示不捨「阿公」，「阿公 謝謝你給了我們一個難忘的驚喜球季」、「希望明年還可以看到阿公，阿公可以趁休賽季期間好好休息，明年滿血回歸執教。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

中職／古久保將返日！桃猿球員舉行送別宴 陳俊秀、郭嚴文也出席

據品牌廠商「SURFRIDER」在Threads上發文，樂天桃猿球員今晚為解約的前教頭古久保健二舉行送別餐會，並請陳冠宇代為贈送兩件客製衣服，讓他帶回去日本做為紀念，從先前公布的照片中，出現已經轉隊的

韓職／王彥程先用韓語打招呼 加盟韓華鷹想向柳賢振取經

旅外好手王彥程確定加盟南韓職棒韓華鷹隊，簽下1年10萬美元合約，繼王維中之後，成為我國第2位加入韓職的球員，他也向國內球...

日職／古林睿煬、孫易磊與火腿完成續約 古林：將以更強姿態回歸

日職北海道日本火腿鬥士隊今天發布與台灣20歲投手孫易磊與25歲古林睿煬完成續約，孫易磊表示，今年球季累積了很多寶貴經驗，季後將持續強化訓練、更成長，明年能有所貢獻，幫助球隊朝總冠軍目標邁進。

中職／沒接桃猿總仔 平石洋介當雄鷹客座教練重逢橫田、吳念庭

台鋼雄鷹隊備戰新球季，今天正式宣布明年春訓將邀請日本職棒樂天金鷲隊前一軍監督、西武獅前首席教練平石洋介擔任客座教練，主要...

棒球／球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉 鼓勵孩子們勇敢追夢

球芽基金長期致力於關懷偏鄉基層棒球隊的教育與發展，鼓勵孩子們在追逐棒球夢想的同時，也不忘兼顧課業學習，除了設置「球芽基金...

中職／韓媒報導稱樂天球團「荒謬小氣」冠軍教頭下台很罕見

樂天桃猿隊今年在季後挑戰賽淘汰統一獅隊，台灣大賽擊敗中信兄弟隊，封王之路相當勵志，感動無數球迷。沒想到季後球團無預警開除總教練古久保健二，不只球迷錯愕，球員們也相當難過，這件事也被韓媒《朝鮮體育》報導

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。