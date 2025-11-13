中職／韓媒報導稱樂天球團「荒謬小氣」冠軍教頭下台很罕見

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿隊。聯合報系資料照
樂天桃猿隊。聯合報系資料照

樂天桃猿隊今年在季後挑戰賽淘汰統一獅隊，台灣大賽擊敗中信兄弟隊，封王之路相當勵志，感動無數球迷。沒想到季後球團無預警開除總教練古久保健二，不只球迷錯愕，球員們也相當難過，這件事也被韓媒《朝鮮體育》報導。

韓媒以「這樣的嘛奪冠？荒謬小氣球團」為題報導，引述台灣媒體報導內容，提到選手伙食、二軍宿舍環境、給職員低奪冠獎金等問題。

更令人震驚的是，帶隊4勝1敗奪冠的總教練古久保健二無預警下台。韓媒認為，球隊不續約奪冠教頭直接請走，相當罕見。

樂天桃猿
×

