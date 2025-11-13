中職／韓媒報導稱樂天球團「荒謬小氣」冠軍教頭下台很罕見
樂天桃猿隊今年在季後挑戰賽淘汰統一獅隊，台灣大賽擊敗中信兄弟隊，封王之路相當勵志，感動無數球迷。沒想到季後球團無預警開除總教練古久保健二，不只球迷錯愕，球員們也相當難過，這件事也被韓媒《朝鮮體育》報導。
韓媒以「這樣的嘛奪冠？荒謬小氣球團」為題報導，引述台灣媒體報導內容，提到選手伙食、二軍宿舍環境、給職員低奪冠獎金等問題。
更令人震驚的是，帶隊4勝1敗奪冠的總教練古久保健二無預警下台。韓媒認為，球隊不續約奪冠教頭直接請走，相當罕見。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言