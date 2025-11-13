中職／沒接桃猿總仔 平石洋介當雄鷹客座教練重逢橫田、吳念庭

台鋼雄鷹隊備戰新球季，今天正式宣布明年春訓將邀請日本職棒樂天金鷲隊前一軍監督、西武獅前首席教練平石洋介擔任客座教練，主要指導守備與跑壘，期待借重他在選手時期的技術與經驗，以及豐富執教資歷，為團隊打下更加穩固與深厚基礎。

對於明年一月中旬即將來台，平石洋介說：「受到台鋼雄鷹球團熱情所感動，我將擔任明年春訓客座教練。一直以來我對台灣棒球都懷有濃厚興趣，這次能夠獲得這樣的機會，感到非常高興，也十分感謝這個緣分。」

平石洋介7年選手資歷都在樂天，退役後擔任二軍育成教練、一軍助理打擊教練、一軍打擊教練、二軍總教練、一軍首席兼打擊教練、一軍代理總教練，2019年成為一軍總教練，率隊以71勝68敗4和闖進季後賽。

他在2020、2021年轉戰軟銀鷹隊，擔任一軍打擊兼野手綜合教練，2022年加入西武擔任一軍打擊教練，2023、2024年則為一軍首席教練，執教經驗相當豐富。

平石洋介在西武擔任教練時期，曾與橫田久則、吳念庭共事，當時橫田久則是農場總監，吳念庭則是日職時期最活躍球季。

明年將參與雄鷹春訓，平石洋介滿懷期待，「非常期待能與洪一中總教練以及各位教練、選手和球團工作人員見面，並希望能多加交流與溝通。台鋼雄鷹隊中有横田久則教練與吳念庭選手，讓我第一次到台灣感到格外安心。」

雄鷹過去數度邀請日本武士隊監督井端弘和、投手教練吉見擔任客座教練，明年春訓再邀平石洋介來台，期待透過不同觀念與球風，藉此吸取國際化、更多元棒球觀念與技術，為成軍第3年一軍賽季做更充分準備。