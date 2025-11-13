快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／古林睿煬、孫易磊與火腿完成續約 古林：將以更強姿態回歸

中央社／ 台北13日電
古林睿煬。 火腿臉書官方粉專
古林睿煬。 火腿臉書官方粉專

日職北海道日本火腿鬥士隊今天發布與台灣20歲投手孫易磊與25歲古林睿煬完成續約，孫易磊表示，今年球季累積了很多寶貴經驗，季後將持續強化訓練、更成長，明年能有所貢獻，幫助球隊朝總冠軍目標邁進。古林則透過球隊表示，「由於本賽季的傷病，我無法為球隊做出全部貢獻。因此，我將在休賽期刻苦訓練，以更強的姿態回歸，為球隊在下賽季貢獻力量。這是我加盟鬥士隊的第一年，球迷們的熱情歡迎和支持給了我莫大的力量，非常感謝大家。」

孫易磊2023年9月底確定加盟火腿隊、展開旅日生涯，今年5月轉正式球員、披上96號球衣，5月22日一軍初登板就是面對平手的局面、奪下生涯首次中繼成功，獲讚「膽識佳」。

孫易磊今年總計在一軍出賽9場，共投12.1局，失掉7分責失分，投出10次三振，生涯首勝還沒開張，吞下2敗，有4次中繼成功、1次救援成功，防禦率5.11。

根據日媒報導，火腿隊今天宣布與孫易磊完成續約，孫易磊感謝球團給機會，也提到今年賽季獲得許多出賽機會，累積了很多寶貴的經驗。並提到休賽季會持續努力訓練，讓自己不斷成長，明年球季以幫助球隊奪下總冠軍為目標、貢獻自己的能力。

孫易磊。報系資料照
孫易磊。報系資料照

孫易磊 日本火腿鬥士
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

亞職交流賽／台灣投手好壯！太田光回憶對戰古林、孫易磊

日職／林家正蹲捕姿勢成話題 火腿捕手：想好好學習

日職／火腿隊公布秋訓時程 古林睿煬列一軍名單

日職／火腿球員異動 孫易磊遭下放二軍、古林睿煬留一軍

相關新聞

中職／沒接桃猿總仔 平石洋介當雄鷹客座教練重逢橫田、吳念庭

台鋼雄鷹隊備戰新球季，今天正式宣布明年春訓將邀請日本職棒樂天金鷲隊前一軍監督、西武獅前首席教練平石洋介擔任客座教練，主要...

韓職／王彥程先用韓語打招呼 加盟韓華鷹想向柳賢振取經

旅外好手王彥程確定加盟南韓職棒韓華鷹隊，簽下1年10萬美元合約，繼王維中之後，成為我國第2位加入韓職的球員，他也向國內球...

日職／古林睿煬、孫易磊與火腿完成續約 古林：將以更強姿態回歸

日職北海道日本火腿鬥士隊今天發布與台灣20歲投手孫易磊與25歲古林睿煬完成續約，孫易磊表示，今年球季累積了很多寶貴經驗，季後將持續強化訓練、更成長，明年能有所貢獻，幫助球隊朝總冠軍目標邁進。

韓職／韓華鷹去年就派員日職情蒐 王彥程：榮幸成為隊史首位亞援

韓國職棒明年開啟「亞洲外援名額」，台灣24歲左投王彥程成為韓華鷹隊史首位亞洲外援，他也直呼非常榮幸。 韓媒OSEN報導指出，王彥程擁有154公里速球和犀利滑球，今年在日職二軍全職先發獲得雙位數勝

韓職／王彥程從日職轉戰韓華鷹 王維中之後KBO台灣第2人

24歲左投王彥程確定轉戰南韓職棒（KBO），韓華鷹隊今天正式宣布簽下1年10萬美元合約，他也成為我國第2位加盟韓職的球員...

影／陳傑憲新書「突破極限的信念」 鼓勵小朋友面對失敗、達成目標

「台灣隊長」陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》日前開放預購，首刷數量已經破萬本，在現今書市寫下難得一見亮麗成績，在今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。