日職／古林睿煬、孫易磊與火腿完成續約 古林：將以更強姿態回歸

日職北海道日本火腿鬥士隊今天發布與台灣20歲投手孫易磊與25歲古林睿煬完成續約，孫易磊表示，今年球季累積了很多寶貴經驗，季後將持續強化訓練、更成長，明年能有所貢獻，幫助球隊朝總冠軍目標邁進。古林則透過球隊表示，「由於本賽季的傷病，我無法為球隊做出全部貢獻。因此，我將在休賽期刻苦訓練，以更強的姿態回歸，為球隊在下賽季貢獻力量。這是我加盟鬥士隊的第一年，球迷們的熱情歡迎和支持給了我莫大的力量，非常感謝大家。」

孫易磊2023年9月底確定加盟火腿隊、展開旅日生涯，今年5月轉正式球員、披上96號球衣，5月22日一軍初登板就是面對平手的局面、奪下生涯首次中繼成功，獲讚「膽識佳」。

孫易磊今年總計在一軍出賽9場，共投12.1局，失掉7分責失分，投出10次三振，生涯首勝還沒開張，吞下2敗，有4次中繼成功、1次救援成功，防禦率5.11。

根據日媒報導，火腿隊今天宣布與孫易磊完成續約，孫易磊感謝球團給機會，也提到今年賽季獲得許多出賽機會，累積了很多寶貴的經驗。並提到休賽季會持續努力訓練，讓自己不斷成長，明年球季以幫助球隊奪下總冠軍為目標、貢獻自己的能力。

孫易磊。報系資料照