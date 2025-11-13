韓職／王彥程先用韓語打招呼 加盟韓華鷹想向柳賢振取經
旅外好手王彥程確定加盟南韓職棒韓華鷹隊，簽下1年10萬美元合約，繼王維中之後，成為我國第2位加入韓職的球員，他也向國內球迷喊話：「希望大家成為韓華鷹的球迷，到大田來為我加油。」
王彥程效力日本職棒樂天金鷲隊6年，在二軍出賽85場，戰績20勝21敗、防禦率3.62，包括今年22場先發投出10勝5敗、防禦率3.26，在日職二軍東區聯盟勝場數排名第2、防禦率第3，還是沒有機會登上一軍。
韓職從明年球季開始引用「亞洲外援制度」，各隊可簽下1名前一季來自亞洲、澳洲職棒的球員，王彥程寫下韓華鷹隊史紀錄，他特別透過經紀公司的影片向球迷打招呼，一開始還用韓語問候大家。
王彥程表示，轉戰韓職是和經紀公司、球團深度討論的結果，而且剛好有「亞洲外援」制度，感謝球迷過去6年的支持、應援，也想對自己說「辛苦了」，這些過程都會成為現在和未來好的養份。
王彥程透露，前年在杭州亞運就看到能力非常突出的南韓選手，也在選手村交到一些朋友，進入韓華鷹後想向柳賢振請教一些投球問題。
新球季面對不同領域，王彥程已有心理準備，對K-pop、韓劇也不陌生，他說：「對服裝、逛街都很有興趣。」
