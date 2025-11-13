韓職／韓華鷹去年就派員日職情蒐 王彥程：榮幸成為隊史首位亞援

韓國職棒明年開啟「亞洲外援名額」，台灣24歲左投王彥程成為韓華鷹隊史首位亞洲外援，他也直呼非常榮幸。

韓媒OSEN報導指出，王彥程擁有154公里速球和犀利滑球，今年在日職二軍全職先發獲得雙位數勝場，簡潔流暢投球動作和積極投球風格非常亮眼，快速牽制與投球節奏也被視為另一項優勢。雖然受到日本職棒一軍外籍選手名額限制，只能長期待二軍，但實力備受肯定。

韓華鷹提到，因應2026年起正式實施的「亞洲外援制度」，球隊去年就開始派國際球探前往日本職棒觀察選手，最終相中王彥程的發展潛力，因此促成簽約。

王彥程簽下1年10萬美元合約後表示：「能成為韓華鷹第一位亞洲外援球員，感到非常榮幸，感謝球團給我這個機會。」

王彥程也提到：「韓華鷹是今年打進韓國大賽的強隊，球迷的熱情和愛更讓人印象深刻。能加入這種優秀球隊我非常開心，期待能早日感受球迷熱情。今年球隊已經起飛，希望明年能幫球隊飛得更高。」

韓職從明年球季開始，各隊除了擁有3名外籍球員，還可引用「亞洲外援制度」簽下1名前一季來自亞洲、澳洲職棒的球員，韓職球隊在該名球員身上的總支出不得超過20萬美元，其中包括薪水、簽約金以及支付球員原球團的買斷費。