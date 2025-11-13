韓職／王彥程從日職轉戰韓華鷹 王維中之後KBO台灣第2人

24歲左投王彥程確定轉戰南韓職棒（KBO），韓華鷹隊今天正式宣布簽下1年10萬美元合約，他也成為我國第2位加盟韓職的球員，上一人是2018年NC恐龍隊王維中。

王彥程出身穀保家商、文化大學，2019年以育成選手身分加盟日本職棒東北樂天金鷲隊，在二軍6個球季出賽85場，戰績20勝21敗、防禦率3.62，包括今年22場先發投出10勝5敗、防禦率3.26，也是樂天二軍本季唯一達到二位數勝場的投手，還是沒有機會登上一軍。

王彥程前年打過杭州亞運、亞洲職棒冠軍爭霸賽，最快球速154公里，今年在日職二軍東區聯盟勝場數排名第2、防禦率第3。

韓職從明年球季開始，各隊除了擁有3名外籍球員，還可引用「亞洲外援制度」簽下1名前一季來自亞洲、澳洲職棒的球員，韓職球隊在該名球員身上的總支出不得超過20萬美元，其中包括薪水、簽約金以及支付球員原球團的買斷費。