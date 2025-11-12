影／陳傑憲新書「突破極限的信念」 鼓勵小朋友面對失敗、達成目標

「台灣隊長」陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》日前開放預購，首刷數量已經破萬本，在現今書市寫下難得一見亮麗成績，在今天的新書發表會上，陳傑憲表示，希望透過這本數鼓舞想要打棒球的小朋友，「過程中要面對失敗，但要怎麼去達成目標也很重要。」

去年世界12強棒球賽結束後，聯經出版社找上陳傑憲想要出書，陳傑憲坦言，一開始有些抗拒，「12強冠軍不是我一個人達成的，但經過討論後，去從我的視角敘述團隊如何成功，還有我成長過程中的小故事。」也因為出書的緣故，陳傑憲回顧自己打棒球的初衷，也重新燃起對棒球的熱愛，陳傑憲也表示從12強看著團隊由一開始的不被看好，到走到世界頂端，「面對不順遂如何重新爬起來，我自己看完是有被激勵到。」 中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，回顧從棒球起點到12強奪冠歷程。記者陳正興／攝影 中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，回顧從棒球起點到12強奪冠歷程。記者陳正興／攝影 中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，回顧從棒球起點到12強奪冠歷程。記者陳正興／攝影