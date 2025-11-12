中職／當台灣隊長之前 陳傑憲曾被餅總念：你這隊長沒什麼用

統一獅隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，今天舉辦新書發表會，暢談從獅隊隊長到台灣隊長的歷程，回想2019年初次接任隊長，曾被林岳平當面說「你這隊長當的好像沒有什麼用」，反而讓陳傑憲開始思考如何當隊長。

回憶一開始擔任獅隊隊長，陳傑憲矇矇懂懂又遇到傷勢，遇到當時在二軍擔任投手教練、現任總教練林岳平，被嚴厲指導，「他跟我說，『身為隊長不是自己顧好就好，要去觀察團隊、每位選手缺少什麼，然後去幫忙爭取。」

陳傑憲坦言當時林岳平的台語口氣更難聽，自己當下有些難過、傷心，但後來回想，就是因為他相信自己有這個能力，才會說這些話，「大家說我是台灣隊長，但餅總啟發我滿多的，他的嚴厲言詞讓我思考很多。」

2023年經典賽，林岳平擔任總教練，也將陳傑憲選入陣中，當時的台灣隊長還是王威晨，而第一次參加一級國際賽的陳傑憲被唸到首戰先發中外野時一度心生疑惑，甚至雙腳發抖。

「站上去被球迷的加油聲震撼。」陳傑憲說：「想說腳怎麼站不穩，直到第一個出局數後，才全神貫注在比賽中，忘記害怕，上一次這樣是職棒初登場的時候了。」