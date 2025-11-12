經典賽／上次接曾總電話變隊長 陳傑憲這次還不能給答案

「台灣隊長？我不覺得我是隊長啦！」回想2024年世界12強棒球賽，陳傑憲笑著說，曾一度不願接受總教練曾豪駒的提議，如今再次接到經典賽曾豪駒的洽詢電話，陳傑憲也還有猶豫。

去年先接到曾豪駒的訊息，開頭是恭喜、接著問他有沒有興趣為台灣征戰，沒多久電話響起，陳傑憲心裡一驚：「完蛋，可能要來了。」電話那頭，曾總果然說出那一句：「傑憲，我希望你當隊長。」

陳傑憲坦言，當下認為中職比自己有領導能力的選手還很多，只好回答「我在統一當隊長還沒拿過冠軍耶」，不過曾總說，沒有要他背負戰績壓力，「我只希望你把場上的熱情，渲染給隊友就好。」

這句話，讓陳傑憲願意點頭，「因為我平常就是這樣，對我來說不難。大家也知道，我在場上、場下都像里長伯一樣，喜歡觀察別人、幫助別人。」

時光快轉到今年，陳傑憲又接到曾豪駒的詢問，這次是關於明年開打的世界棒球經典賽，陳傑憲說：「有啦，我接到電話。有機會的話想要去打，但我的傷勢還在，要看恢復狀況，等12月技術訓練，到時候會給教練明確答案。」