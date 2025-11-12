快訊

中職／蘇智傑有複數球團爭取 進度要看黃子鵬

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
蘇智傑。聯合報系資料照
蘇智傑。聯合報系資料照

統一獅隊蘇智傑今年取得自由球員資格，球團也盡力留人，經紀公司透露，目前有複數球隊詢問，但自由球員市場上應該是以黃子鵬的進度較快，「智傑還沒有那麼進一步討論，有進度會再跟大家說明。」

蘇智傑本季出賽70場、打擊率2成52、5轟，生涯則累積125轟，是頗具實績的強打者，今年季後行使自由球員資格，獅隊也已經開始洽談新合約。

蘇智傑所屬經紀公司仁茂表示，蘇智傑身為球員工會副理事長，也希望行使權利、創造案例，考量到制度對於未來的幫助，才想要嘗試，自由球員案例在台灣還不算多，不只效益也要考量到風險。

仁茂經紀也感謝統一獅隊一開始就提出複數年合約，也跟球團說明，行使FA不代表想離開，而是想知道自己的市場行情。

至於目前談約進度，仁茂經紀指出，目前是有幾支球隊打電話詢問，但市場上關注焦點仍是在黃子鵬身上，也了解他是先發投手的緣故，在蘇智傑的討論上還沒有太進一步。

蘇智傑 自由球員 黃子鵬
