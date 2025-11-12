中職／陳傑憲新書首刷破萬超狂 並肩彭政閔紀錄

「台灣隊長」陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》日前開放預購，首刷數量已經破萬本，在現今書市寫下難得一見亮麗成績，陳傑憲希望透過這本數鼓舞想要打棒球的小朋友，「過程中要面對失敗，但要怎麼去達成目標也很重要。」

去年世界12強棒球賽結束後，聯經出版社找上陳傑憲想要出書，陳傑憲坦言，一開始有些抗拒，「12強冠軍不是我一個人達成的，但經過討論後，去從我的視角敘述團隊如何成功，還有我成長過程中的小故事。」

陳傑憲也坦言自己不喜歡看書，小時候看漫畫比較多，這本書中也有運用漫畫去吸引年輕讀者投入，「我拿到書之後，也花了兩天時間讀完，其實手機看少一點，書就能看完。」

也因為出書，陳傑憲回顧自己打棒球的起點，讓他重新燃起對棒球的熱愛，再到12強看著團隊從不被看好，到走到世界頂端，「面對不順遂如何重新爬起來，我自己看完是有被激勵到。」

中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，回顧從棒球起點到12強奪冠歷程。記者陳正興／攝影

根據聯經出版社提供數據，《突破極限的信念》首刷數量已經破萬本，目前出版業界一般書籍首刷約在1000到2000本，聯經上一次在2019年幫同是中職球星「恰恰」彭政閔出的《證明自己：彭政閔》，也曾締造過首刷破萬。

陳傑憲表示，愛上打棒球是因為環境影響，從小父親就帶自己去公園打壘球，到現在兒子也會問自己「可不可以打棒球」，也因為寫書關係，回顧過去幾年家人過世，讓自己情不自禁落淚，「想到兒子還沒看到阿公阿嬤，也很感傷。」