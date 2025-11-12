快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳傑憲新書首刷破萬超狂 並肩彭政閔紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，回顧從棒球起點到12強奪冠歷程。記者陳正興／攝影
中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，回顧從棒球起點到12強奪冠歷程。記者陳正興／攝影

「台灣隊長」陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》日前開放預購，首刷數量已經破萬本，在現今書市寫下難得一見亮麗成績，陳傑憲希望透過這本數鼓舞想要打棒球的小朋友，「過程中要面對失敗，但要怎麼去達成目標也很重要。」

去年世界12強棒球賽結束後，聯經出版社找上陳傑憲想要出書，陳傑憲坦言，一開始有些抗拒，「12強冠軍不是我一個人達成的，但經過討論後，去從我的視角敘述團隊如何成功，還有我成長過程中的小故事。」

陳傑憲也坦言自己不喜歡看書，小時候看漫畫比較多，這本書中也有運用漫畫去吸引年輕讀者投入，「我拿到書之後，也花了兩天時間讀完，其實手機看少一點，書就能看完。」

也因為出書，陳傑憲回顧自己打棒球的起點，讓他重新燃起對棒球的熱愛，再到12強看著團隊從不被看好，到走到世界頂端，「面對不順遂如何重新爬起來，我自己看完是有被激勵到。」

中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，回顧從棒球起點到12強奪冠歷程。記者陳正興／攝影
中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，回顧從棒球起點到12強奪冠歷程。記者陳正興／攝影

根據聯經出版社提供數據，《突破極限的信念》首刷數量已經破萬本，目前出版業界一般書籍首刷約在1000到2000本，聯經上一次在2019年幫同是中職球星「恰恰」彭政閔出的《證明自己：彭政閔》，也曾締造過首刷破萬。

陳傑憲表示，愛上打棒球是因為環境影響，從小父親就帶自己去公園打壘球，到現在兒子也會問自己「可不可以打棒球」，也因為寫書關係，回顧過去幾年家人過世，讓自己情不自禁落淚，「想到兒子還沒看到阿公阿嬤，也很感傷。」

陳傑憲 棒球 彭政閔
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

12強／出書回顧那發三分砲 陳傑憲閉眼進入「心流」

中職／「野球人生終了」樂天桃猿動盪不安之際 33歲馮健庭宣布退役

東元攜代言人陳傑憲捐贈電視300台 助花蓮重建家園

中職／陳傑憲出書剖析台灣隊長歷程 難忘游擊連續失誤陰影

相關新聞

12強／出書回顧那發三分砲 陳傑憲閉眼進入「心流」

中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，回顧職棒生涯到世界12強棒球賽的關鍵時刻，其中冠軍賽那發價值連...

中職／陳傑憲新書首刷破萬超狂 並肩彭政閔紀錄

「台灣隊長」陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》日前開放預購，首刷數量已經破萬本，在現今書市寫下難得一見亮麗成績，陳傑憲...

中職／蘇智傑有複數球團爭取 進度要看黃子鵬

統一獅隊蘇智傑今年取得自由球員資格，球團也盡力留人，經紀公司透露，目前有複數球隊詢問，但自由球員市場上應該是以黃子鵬的進...

經典賽／上次接曾總電話變隊長 陳傑憲這次還不能給答案

「台灣隊長？我不覺得我是隊長啦！」回想2024年世界12強棒球賽，陳傑憲笑著說，曾一度不願接受總教練曾豪駒的提議，如今再...

中職／韓籍啦啦隊Mingo穿小綠綠制服 網：這一定是校花

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊Mingo（朴旻曙）經常在社群平台分享美照，昨天她曬出一張身穿北一女制服的照片，網友們直呼根本是校花。 Mingo日前在萬聖節扮成兔女郎，與韓籍啦啦隊「大哥」李晧禎和趙娟週一起

棒球／中國發展城市聯賽立委憂高端人才流失 鄭世忠：協助職棒壯大

中國大陸棒球城市聯賽將於明年開打，立委對於台灣棒球高端人才是否可能遭到挖角或是流失的狀況發生，運動部政務次長鄭世忠在今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。