12強／出書回顧那發三分砲 陳傑憲閉眼進入「心流」

中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，回顧職棒生涯到世界12強棒球賽的關鍵時刻，其中冠軍賽那發價值連城的三分砲，陳傑憲也透露當時的心路歷程，人生第一次進入到「心流」中，眼中只有戶鄉翔征。

《突破極限的信念：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白》由聯經出版企劃，特別邀請運動記者王啟恩採訪陳傑憲並撰文、漫畫家陳小雅繪製漫畫，內容結合紀實文字與熱血漫畫，完整呈現「台灣隊長」陳傑憲的心路與信念。

中華隊在2024年12強賽冠軍戰，第5局林家正先敲陽春砲，接著陳晨威安打、林立保送延續攻勢，陳傑憲再一棒敲出三分砲，取得4：0領先，最終也擊敗日本隊封王。

回顧當下的打席，陳傑憲表示，看到林立在打擊，自己先想好他上壘的話該怎麼攻擊，「心想不要被雙殺就好，打右半邊對方逆雙殺比較難，我也有腳程。」

中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》，回顧從棒球起點到12強奪冠歷程。記者陳正興／攝影

賽後陳傑憲看到球迷傳來的影片，才知道自己準備時是閉著眼睛，想起跟自己的對話，告訴自己「你可以的」，那是他從沒經歷過的體驗，「巨蛋球場人很多，但聽不見聲音，專注在看著投手出手的瞬間。感覺全身力量很滿，很想擊敗他，那個企圖心是以往沒有的。」

甚至今年球季，陳傑憲都想重新回到那樣的狀態，但無法複製，「可能一生就這麼一次」，被開玩笑問到是否因對面不是戶鄉翔征？陳傑憲也立刻否認，「可能是要有那個氛圍。」

陳傑憲也強調，這是要有團隊才能夠有的全壘打，「沒有林立上壘、沒有（林）家正全壘打，我沒辦法那麼放鬆。也是運氣造就了我。」

中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲（中）推出首部著作《突破極限的信念》，運動記者王啟恩（左）採訪撰文、漫畫家陳小雅（右）繪製漫畫。記者陳正興／攝影