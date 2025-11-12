中職／韓籍啦啦隊Mingo穿小綠綠制服 網：這一定是校花

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
韓籍啦啦隊Mingo穿北一女制服。截圖自Mingo IG
韓籍啦啦隊Mingo穿北一女制服。截圖自Mingo IG

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊Mingo（朴旻曙）經常在社群平台分享美照，昨天她曬出一張身穿北一女制服的照片，網友們直呼根本是校花。

Mingo日前在萬聖節扮成兔女郎，與韓籍啦啦隊「大哥」李晧禎和趙娟週一起跳舞，讓粉絲們大飽眼福，Mingo也提到這是她第一次在台灣過萬聖節。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

這次Mingo穿上北一女制服，與所屬球團台鋼雄鷹隊都是綠色，網友們也紛紛稱讚，「這種等級應該是校花吧」、「這一定是校花」、「這個已經第一名」、「穿北一女的校服毫無違和感」、「這是高中生吧」。

韓籍啦啦隊Mingo穿北一女制服。截圖自Mingo IG
韓籍啦啦隊Mingo穿北一女制服。截圖自Mingo IG

啦啦隊 台鋼雄鷹
