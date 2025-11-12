棒球／中國發展城市聯賽立委憂高端人才流失 鄭世忠：協助職棒壯大

中國大陸棒球城市聯賽將於明年開打，立委對於台灣棒球高端人才是否可能遭到挖角或是流失的狀況發生，運動部政務次長鄭世忠在今天於立法院接受質詢時表示，將會協助職棒持續壯大，就不用擔心高端人才流失的問題。

立法院教育文化委員會今天舉行第六次全體委員會議，並由鄭世忠進行「運動部對體育團體之治理與全民運動之推展」專案報告，在報告後的質詢過程中，就有不少委員針對大陸棒球城市聯賽即將開打，我國可能面臨棒球高端人才流失表示擔憂。

不過鄭世忠認為，只要持續幫助中華職棒壯大，就不用擔心人才流失問題，他強調，運動部與中職會長蔡其昌一直保持密切聯繫，只要是聯盟提出需要支持的部分，包括國際賽的組賽訓都是全力協助，只要選手成績好就會帶動球迷進場和棒球經濟發展，運動部也會協助聯盟進行場館的優化與整修，「只要中職提出來，我們能做得到，肯定都是全力以赴。」

鄭世忠也強調，中職已經發展多年，這樣的底蘊要在兩、三年內被搶走並不是件易事，運動部也會跟陸委會合作針對兩岸人民關係條例，如果有一些不尋常的舉動，相信陸委會也會出手，「但更重要的還是我們自己的中華職棒，讓它變得更好，包括三級銜接的基層訓練，場館的觀賽體驗等等，這些都是運動產業的一環，運動部也絕對是對中華職棒非常支持。」