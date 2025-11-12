快訊

中職／樂天粗暴換帥有前例 金鷲監督「一早看新聞才知被開除」

聯合新聞網／ 綜合報導
今江敏晃明明與樂天簽下兩年合約，卻被提早解任。 擷圖自今江敏晃個人IG
今江敏晃明明與樂天簽下兩年合約，卻被提早解任。 擷圖自今江敏晃個人IG

樂天桃猿在奪下中職36年總冠軍後，無預警撤換總教練古久保健二，引發軒然大波，不僅球迷不解，球員也紛紛跳出來聲援古久保。而樂天球團此次「粗暴」手法其實已非初犯，日本媒體報導，前日職東北樂天金鷲監督今江敏晃更是在早上看到新聞後才知道自己被球隊開除。

現年42歲的今江敏晃，在2019年結束18年職棒生涯後轉任教練，歷經樂天金鷲二軍和一軍打擊教練洗禮，終於在2024年球季登上一軍總教練職位，並與球團簽下2年合約。當時樂天連兩季名列第四名，今江在不被看好情況下上任，但他仍沉穩帶領球隊打出氣勢，在交流賽期間繳出13勝5敗的佳績，帶領球隊拿下創隊20年以來首座交流賽冠軍。

不過，例行賽中後段樂天金鷲戰績陷入低潮，最終以67勝72敗4和、太平洋聯盟排名第四作收，連續三年無緣前段班。雖然球隊未能挺進季後賽，但今江敏晃仍認為，這一年對球隊而言有著重要的學習與突破，「選手真的很努力，這段經驗讓我對自己更有信心。」

今江還在當年例行賽最終戰後的球場致詞，提及了對下一季的展望，也與教練團討論完秋訓和春訓計畫。豈料，隔天早上手機不斷響起通知，他打開新聞網站，就看到「今江解任」的標題，「我還想著應該是誤報吧，畢竟球團沒通知我」，今江說。

後來他依約前往球團辦公室，球團社長僅用短短數分鐘正式告知解任決定，「我沒有想辯解，只是回答了一句『我明白了』。整個過程大概不到5分鐘。」

這樣突如其來的結局，為他的一年監督生涯畫上句點。回顧這段經歷，今江仍抱持正面態度：「我們一直爭取到最後一刻，雖然沒能進入A級，但在多數人預測墊底的情況下，選手們真的拼到了最後。」他特別提到投手早川隆久、藤井聖、鈴木翔天以及轉任終結者的則本昂大，都在球季中展現了成長與突破，外野手辰己涼介、小郷裕哉也逐漸成為球隊的支柱。

今江敏晃原本簽下2年合約、帶領球隊拿下隊史首座交流賽冠軍，卻只帶隊一年後就遭到解聘，這和樂天桃猿自季後挑戰賽打起、最終逆勢奪下總冠軍後，球團卻撤換古久保健二的作法堪稱異曲同工之妙。

