聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／體驗過12強失意 森下翔太扛一球決勝壓力再戰
曾在去年世界12強棒球賽看著中華隊完成再見雙殺，阪神虎隊強打森下翔太在備戰經典賽的熱身賽中開轟，帶著每一球錯失機會就可能導致球隊輸球的壓力迎接挑戰。
備戰明年世界棒球經典賽，日本隊將在15日、16日與南韓隊進行交流賽，10日在面對廣島隊的熱身賽中，森下翔太敲出一發深遠兩分砲，認為感覺相當不錯，「打得非常好，久違地打出這種高角度的全壘打。」
短期決賽全壘打會是關鍵，森下翔太在去年12強就曾對南韓隊敲出兩分砲，但也在冠軍賽成為中華隊再見雙殺的背景，當時他在一壘回壘不及成為最後出局數。
森下表示：「長打或全壘打可以瞬間帶動比賽節奏。必須以高度集中力面對每一球，否則可能錯失機會，讓球隊輸掉比賽，這種壓力我也會感受著並迎接挑戰。」
這次練習賽中，森下翔太也在守備時配戴PitchCom進行測試，「這能夠作為投手投球時的節奏指標，我覺得中外野手配戴PitchCom是好的」。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言