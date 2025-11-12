經典賽／體驗過12強失意 森下翔太扛一球決勝壓力再戰

曾在去年世界12強棒球賽看著中華隊完成再見雙殺，阪神虎隊強打森下翔太在備戰經典賽的熱身賽中開轟，帶著每一球錯失機會就可能導致球隊輸球的壓力迎接挑戰。

備戰明年世界棒球經典賽，日本隊將在15日、16日與南韓隊進行交流賽，10日在面對廣島隊的熱身賽中，森下翔太敲出一發深遠兩分砲，認為感覺相當不錯，「打得非常好，久違地打出這種高角度的全壘打。」

短期決賽全壘打會是關鍵，森下翔太在去年12強就曾對南韓隊敲出兩分砲，但也在冠軍賽成為中華隊再見雙殺的背景，當時他在一壘回壘不及成為最後出局數。

森下表示：「長打或全壘打可以瞬間帶動比賽節奏。必須以高度集中力面對每一球，否則可能錯失機會，讓球隊輸掉比賽，這種壓力我也會感受著並迎接挑戰。」

這次練習賽中，森下翔太也在守備時配戴PitchCom進行測試，「這能夠作為投手投球時的節奏指標，我覺得中外野手配戴PitchCom是好的」。