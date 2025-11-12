聽新聞
經典賽／首次踏進東京巨蛋 南韓二壘手：應該比台北大巨蛋好
為了備戰明年3月的世界棒球經典賽，南韓隊將在15、16日前往東京巨蛋與日本隊打交流賽，韓國職棒LG雙子隊內野手申珉宰笑稱，東京巨蛋場地應該會比台北大巨蛋好。
據韓聯社報導，申珉宰11日訓練完後提到，自己不只沒去過東京巨蛋，連東京都沒去過，被問到是否有向其他球員請教東京巨蛋的草皮時，他笑回：「沒有特別問，到了再去體驗就好。有兩天練習時間，到時候再適應就行。應該比去年在世界12強賽體驗過的台北大巨蛋還好吧。」
談到與日本隊交手的意義時，申珉宰說：「我還沒真正打過日本頂尖投手的球，到現場實際對決應該對我有幫助，也覺得很有趣，能打到不同的球很讓人期待。」
南韓隊總教練柳志炫說申珉宰是「國家隊第一棒人選」，申珉宰表示，「這不會讓我有特別的感覺，這段時間繼續打球能幫助我準備明年，現在只專注在訓練上。」
申珉宰今年效力韓職LG雙子隊，例行賽出賽135場，累積1轟、61打點和15盜壘，打擊率0.313。韓國大賽22打數9安打，打擊率0.409，是LG雙子能奪冠的大功臣。
申珉宰去年有代表南韓隊出戰12強賽，可能會和大聯盟道奇隊金慧成競爭WBC先發二壘手，對此申珉宰說，「只要努力就好，WBC當然想去，但那不是我能決定的事。」
