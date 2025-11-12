經典賽／道奇日籍「三本柱」打不打WBC？ 總管透露進度

快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

聯合新聞網／ 綜合報導
世界大賽結束後，美國最熱門的棒球話題就屬明年3月開打的世界棒球經典賽，今天（12日）大聯盟各隊總管紛紛被問到球員能否參加經典賽的問題，擁有日籍「三本柱」的洛杉磯道奇隊也成為焦點，不過總管高梅斯（Brandon Gomes）表示，目前尚未針對此事進行具體討論。

大聯盟各隊總管都參加了今天（12日）的總管會議，並接受媒體訪問，道奇隊總管高梅斯不可避免地被問到球隊是否會放行日籍球員大谷翔平山本由伸佐佐木朗希參加經典賽？高梅斯坦言，現階段對於經典賽還沒有實質討論，但接下來就會開始進行討論。

至於球員意願，日媒《週刊文春》近日採訪山本由伸時也曾提到明年的經典賽，山本說：「現在賽季才剛結束，身體還很疲勞，實在沒辦法去思考明年3月的事情。不過，我會在休賽季讓身體和大腦好好放鬆，恢復身心狀態，並逐步提高訓練強度。」

而芝加哥小熊隊日籍強打鈴木誠也，2023年經典賽因傷未能參賽，被問到經典賽放行球員參賽可能性，小熊總管霍耶（Jed Hoyer）透露：「我們已經開始討論了，已經有幾支國家代表隊聯繫我們，詢問球隊幾位球員的狀況，雖然還不算是發出正式邀請，但已經開始有動作了，我想接下來會開始加速討論進展。」

MLB 經典賽 大谷翔平 山本由伸 佐佐木朗希 道奇
