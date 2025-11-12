經典賽／恐無緣替南韓出戰！ 道奇「工具人」艾德曼右腳踝動刀

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇艾德曼（Tommy Edman）動刀，恐無緣代表南韓出征經典賽。 美聯社
剛幫助洛杉磯道奇隊奪下世界大賽冠軍的「工具人」艾德曼（Tommy Edman），即將動刀治療長期困擾他的右腳踝傷勢。根據美媒報導，他將在下周接受手術，雖然可望於春訓前後歸隊，但恐將無緣代表南韓出戰世界棒球經典賽

根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，艾德曼將於下周進行右腳踝手術，並在術後立即展開復健計畫。道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）也證實：「我們預期他會在春訓開幕前後回到球場，他很快就會開始準備重返比賽的過程。」

艾德曼本季雖受傷勢困擾，但仍在打擊端展現韌性。整季出賽期間，他繳出打擊率0.225、OPS值0.655的成績，並擊出13支全壘打，追平個人生涯單季最多紀錄。

本季季初，艾德曼表現相當亮眼，前30場比賽打出的OPS高達0.818，貢獻8轟、24分打點。不過，接下來他因為右腳踝發炎首次進入傷兵名單，休養約兩周後雖然回歸，但狀況始終未能完全恢復。此後他在56場比賽中打擊率下滑至0.214，8月初再度因同部位扭傷缺陣超過一個月。

儘管例行賽最後階段表現不佳，艾德曼仍在季後賽扮演關鍵角色。由於道奇內野人手吃緊，他連續多場先發出任二壘手，並在世界大賽第6、7戰臨危受命改守中外野。整個季後賽他貢獻打擊率0.222、2轟與8分打點，在道奇的連霸之路也佔有一席之地。

球團表示，目前還不確定艾德曼明年何時能復出，但預計他將能趕上明年春訓。不過，由於和手術復健期重疊，美媒推測他代表南韓參加明年WBC的機會相當渺茫。

道奇 艾德曼 經典賽
